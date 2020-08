¿Cuándo se acabaron los ochenta?

La hegemonía de la música de corriente principal (mainstream), comandada por la Radio Concierto, el Magnetoscopio Musical y el Billboard, empezaba a resquebrajarse. Los sintetizadores techno pop, de tan solo un par de años antes empezaban a ser reemplazados por las sonoridades alternativas de The Cure, The Smiths, REM e incluso el primer U2. A tanto llegó la superación de la música pop, que el 10 de septiembre de 1988, el propio Billboard lanzó una lista de hits alternativos llamada en esos días, “Modern Rock Tracks”. Su primer número uno resultó “Peek-a-Boo” de Siouxsie and the Banshees.