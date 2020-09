Ruairi O’Connor, actor tras Henry VIII en The Spanish Princess: “Era solo un adolescente descubriendo el amor”

The Spanish Princess, la producción de Starzplay que debutó en mayo de 2019, se centra en la figura de Catalina de Aragón (Charlotte Hope), la joven princesa española a quien se le prometió el trono inglés al comprometerla en matrimonio con el Príncipe Arturo de Gales.

Sin embargo, la repentina muerte de Arturo, pone en jaque su título de reina, al menos hasta que Catalina -Catherine, como le dicen en inglés- afirma que el matrimonio nunca fue consumado, por lo que corteja al joven heredero Henry VIII (Ruairi O’Connor).

A más de un año del debut de la producción escrita por Craig Mazin (Chernobyl) a partir de las novelas de Phillippa Gregory; Starzplay retorna con la segunda parte de la historia, la que retrata el matrimonio de Catherine con Henry VIII, el drama que enfrentan como pareja ante los sucesivos abortos al intentar engendrar un heredero, y la inminente guerra que desestabiliza a la nación.

Si bien Ruairi O’Connor prefiere las entrevistas en persona o “cara a cara” como dice desde Londres a través de una videollamada, recibe con una sonrisa a la prensa convocada para conversar sobre el inminente estreno de la nueva temporada, y los desafíos que su personaje enfrenta en la continuación de la historia.

En conversación con Culto, el actor irlandés de 29 años detalla cómo se preparó para encarnar a Henry VIII, la dinámica que tiene con su co-estrella y los mitos en torno a este monarca déspota que en un comienzo -como todos- fue “solo un adolescente enamorado”.

-¿Cómo te preparaste para interpretar a Henry VIII? ¿Leíste las novelas en que se basa la serie?

-No he leído los libros. Cuando comencé a trabajar en la serie ya había cuatro guiones maravillosamente escritos y sacaron gran parte de los libros, así que había tanto que aprender de los libretos en sí mismos que preferí enfocarme netamente en ello, y hacer investigación por mi cuenta respecto al personaje de Henry VIII. Aunque claro, estoy seguro que debí leer los libros.

-¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste al encarnar a Henry VIII, esta figura tan relevante en la historia de Inglaterra?

-Cuando comencé a interpretarlo en la primera temporada, él realmente no era la persona que llegó a ser posteriormente. Era solo un adolescente. Y cuando audicioné para interpretarlo, realmente intenté no encarnar a Henry VIII como lo conocía, porque no era eso lo que estaba en las páginas del guión. Era un adolescente que descubría el amor por primera vez, enamorándose de la esposa de su hermano y que intentaba salir de la sombra de sus padres. No quería estar bajo el foco, ni siquiera sabía que sería rey, solo era un adolescente atravesando problemas de adolescente. Y eso fue una gran introducción porque llegué a conocer el mundo de la monarquía a través de sus ojos, y pude construir la relación con Catherine. En la segunda parte, Henry está un poco más cerca de convertirse en el hombre que fue conocido como grande, malvado, y déspota. Pero lo que lo vemos transformarse a causa de horribles circunstancias, como la muerte de sus hijos -abortos-, y diversas vivencias horribles que eventualmente lo convierten en quien es posteriormente.

-¿Cómo fue tu trabajo con Charlotte Hope, la protagonista de The Spanish Princess?

-Fue genial porque fuimos seleccionados a partir justamente de nuestra buena química. Audicionamos con diversas Catherines y diferentes Henrys, y afortunadamente para ambos -sobre todo para mí- tuvimos muy buena relación. Estamos emocionados por trabajar juntos porque genuinamente nos llevamos muy bien. Y eso se reflejó en las audiciones. Fue toda una aventura, ya que nuestra relación dentro y fuera de pantalla fue madurando. De hecho en el marco de la pandemia, pasamos mucho tiempo juntos porque no conozco a muchas personas acá en Londres, y eso se refleja también como una intimidad que solo 24 años de matrimonio logran -refiriéndose al matrimonio de Henry VIII y Catherine-.

Con Charlotte Hope (Game of Thrones), en el rol principal como Catalina de Aragón y Ruairi O’Connor como Henry VIII, The Spanish Princess parte 2 debuta el 11 de octubre a través de Starzplay.