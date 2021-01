Mira la primera imagen de Kristen Stewart como Lady Di

Desde mediados de 2020 que se anticipa una nueva producción enfocada en Diana Spencer, más conocida como Lady Di; y hoy tenemos un primer vistazo a lo que será su fotografía.

Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín (No, Jackie, Neruda, Ema), la película, titulada Spencer, será protagonizada por Kristen Stewart y será escrita por Steven Knight -creador de Peaky Blinders-.

Según informa Variety, la película se centra en un fin de semana en la vida de la princesa Diana, mientras pasa las vacaciones de Navidad con la familia real en Sandringham en Norfolk, y decide dejar su matrimonio con el príncipe Charles.

“Spencer es una inmersión dentro de una imaginación emocional de quién era Diana en un punto de inflexión fundamental en su vida”, dijo Kristen Stewart a Variety.

“Es una afirmación física de la suma de sus partes, que comienza con su nombre de pila: Spencer. Es un esfuerzo desgarrador para ella volver en sí misma, mientras Diana se esfuerza por aferrarse a lo que el nombre Spencer significa para ella“, añadió la actriz de 30 años.

Con el rodaje planificado para realizarse entre Alemania y Reino Unido, su estreno -por ahora- está programado para el segundo semestre de 2022, lo que coincide con los 25 años de la muerte de Diana.

Kristen Stewart como Lady Di.

“Trabajar en el guión ha sido un placer. Creo que es una perspectiva diferente de una historia que no todos conocemos bien, pero todos sentimos que ahora somos parte de ella“, dijo Steven Knight a Variety en una entrevista la semana pasada.

“Y todo esto me pareció fascinante. Hablar con personas que la conocían y tratar de obtener una visión de esta persona, quién era realmente, que era una persona común en situaciones extraordinarias, es la forma en que pienso en ella“, explicó agregando que no ha visto The Crown -de Netflix- porque no quiso que su perspectiva se viera influenciada por la serie.

El elenco también incluye al nominado Timothy Spall (Mr. Turner), Sally Hawkins (The Shape of Water) y Sean Harris (Mission: Impossible).

La película será producida por Juan de Dios Larraín de Fabula Films, Jonas Dornbach y Janine Jackowski (Toni Erdmann) y Paul Webster (Anna Karenina).

“Estamos extremadamente agradecidos por el apoyo de nuestros distribuidores en todo el mundo, nuestros socios y patrocinadores que han demostrado un tremendo compromiso con nosotros en estos tiempos extraordinarios. Con Kristen Stewart, Steven Knight y el resto de nuestro fantástico equipo tanto delante como detrás de la cámara, estamos trayendo a Spencer al mundo. Es una película de producción independiente hecha para la gran pantalla sobre la declaración de independencia de una mujer icónica. No podríamos estar más emocionados “, dijeron los productores Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Juan de Dios Larraín, Paul Webster y Pablo Larraín.

Los productores ejecutivos son Tom Quinn, Jeff Deutchman y Christina Zisa para Neon y Michael Bloom, Maria Zuckerman y Ryan Heller para Topic Studios.