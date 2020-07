Enjoy the silence: historia del mayor éxito de Depeche Mode

Hacia 1989, Depeche Mode comenzó a trabajar en Violator, el álbum que sucedería al exitoso Music for the Masses, placa que permitió a la banda entrar con fuerza al mercado estadounidense, gracias a la rotación de los singles "Strangelove" y "Never let me down again". Por ello la discográfica Mute Records presionó a la agrupación para repetir, o superar, el rendimiento del disco.

Como parte del nuevo material, el guitarrista Martin Gore presentó a la banda una nueva composición. Se trataba de una balada llamada "Enjoy the silence". "Originalmente era muy lenta y mínima, era solo yo y un armonio. Entonces Alan (Wilder) tuvo la idea de darle un toque, y le agregamos los acordes del coro. En ese punto él junto al productor Mark Flood me dijeron: '¿Por qué no tocas una guitarra por encima?' Fue entonces cuando se me ocurrió el riff. Creo que es la única vez en nuestra historia en que todos nos miramos y dijimos: 'Creo que esto podría ser un éxito'", relató el músico a Mojo.

Depeche Mode

Wilder era el único integrante de la banda que tenía estudios formales de música y a menudo era quien sugería arreglos y variaciones en las composiciones de Gore; por ejemplo, la pista de ritmo de "People are people" fue idea suya. Por ello, no era extraño que hiciera ver su opinión en el trabajo de producción. En rigor, sugirió que la nueva creación debía tener un tempo más acelerado y una base electrónica de apoyo. Luego, agregaron los arreglos de guitarra y la voz de Dave Gahan.

Según el vocalista, el tema se trabajó en apenas un par de días. "Alan y Mark Flood nos dijeron: 'Salgan del estudio y regresen en dos días'. Cuando volvimos, Flood le dijo a Martin: "Necesito que hagas una línea de guitarra", así que Martin comenzó a tocar este riff, y eso fue todo. Luego dijo: "Dave, ve a cantar", y así lo hice. Literalmente lo grabamos en un par de días. Luego comenzamos a jugar con la canción, pero no necesitó más. Lo publicamos así", contó a Q Magazine.

La primera versión, tocada y cantada por Gore al armonio está disponible en la versión 12 pulgadas del sencillo. También se pudo escuchar en la reedición de 2004, con el título de "Harmonium".

Gahan, vestido con una capa y una corona, es quien protagoniza el video. Según él, esa fue una idea del director Anton Corbijn. "Me dijo: 'Dave, tengo una idea. Vas a usar una corona. Eres este rey caminando por todas partes, y vas a llevar una silla'. No lo entendí en absoluto. Pero una vez que comenzamos y él me mostró las imágenes. Entendí lo que estaba haciendo: el hombre que lo tiene todo, pero realmente no siente nada", relató el cantante a Entertainment Weekly .

El clip se filmó en diferentes locaciones, tales como las playas de Algarve, en Portugal, los Alpes, y la localidad de Balmoral, en Escocia.

En febrero de 1990 el sencillo salió a la venta en formato de vinilo de 7 y 12 pulgadas. Rápidamente se instaló en el número 1 del ranking Billboard en la categoría Modern Rock. Ello fue un anticipo del éxito que tendría el disco Violator cuando salió al mercado en marzo de ese año, pues hasta hoy es el más vendido de la banda, con más de 13 millones de copias. En nuestros días, "Enjoy the silence" es el tema más reproducido de los ingleses en Spotify.

El éxito le dio a la banda un nuevo status de figuras mundiales del pop. “Había sido una escalada constante durante los 10 años anteriores, pero no creo que estuviéramos preparados para lo que estaba por venir. El álbum fue un éxito mundial y, de repente, empezaron a llegar estos enormes cheques de regalías y pudiste hacer lo que quisieras, cuando quisieras”, relató Gahan a Q Magazine.