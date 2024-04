De las drogas al origen del peinado icónico: qué es real y qué es falso en la biopic de Amy Winehouse

El origen de un peinado icónico

El gusto de Amy Winehouse por la música de los sesenta y los grupos vocales femeninos de la época (de las Ronettes a las Shirelles), fue parte de su formación musical. Pero no se quedó solo en el estilo vocal. También fue parte de su look. Ya para la época de su celebrado álbum Back to black (2006), Amy lució el enorme peinado colmena (o beehive en inglés), propio de la época de sus referentes, lo que marcó su imagen.

La biopic Back to black muestra un punto de origen para el peinado de Amy (interpretada por Marisa Abela); plantea que se lo realizó su abuela Cynthia (interpretada por Leslie Manville), con quien era muy cercana. “¿Parezco una Shangri-La?” le pregunta ella. “Una Shgangri-La, una Ronette”, le responde la abuela, dando a entender que la cantante buscaba ese look. La conexión se refuerza en otro momento del filme en que se ve a Winehouse mirando viejas fotos de Cynthia luciendo el beehive durante su juventud.

Marisa Abela y la real Amy Winehouse luciendo el peinado beehive

Sin embargo, la historia real es otra. Al menos eso es lo que plantea Alex Foden, el peluquero que trabajó con Amy Winehouse en una entrevista concedida en 2021 para Sunday People. Según él, todo ocurrió de manera informal. “Como broma, le peiné el pelo hacia atrás y le puse un mechón extra”, dijo.

Según el profesional, la idea era exagerar. “Nunca se pensó que fuera tan grande, así que dije: ‘Vamos a convertirte en una caricatura’. Conseguí dos paquetes de pelo sintético, que es ligero, les puse redecillas para el pelo y los cosí. Las llamábamos bolas de pelo”.

Cuando la cantante apareció frente a sus amigas luciendo el beehive recibió inesperados elogios. “Me dijo: ‘Ahí lo tienes, vamos a mostrar el aspecto final’, obviamente burlándose, y cuando salimos del tráiler todos dijeron: ‘¡Dios mío! Eso es todo, ese es el look característico”. Aquel fue el momento que surgió la imagen clásica de Amy Winehouse.

El primer encuentro con Blake

La biopic Back to black, dirigida por Sam Taylor-Johnson, presenta un arco dramático que recorre los inicios de la cantante, hasta poco antes de su muerte. Por ello incluye a algunos personajes claves de su vida, como su exmarido Blake Fielder-Civil (interpretado por Jack O’Connell). Un vividor y adicto a las drogas, que inspiró varios de los temas del álbum Back to black, y al que se la ha culpado por potenciar el lado autodestructivo de la cantante.

La película recrea el momento en que se conocieron en The Good Mixer, un pub en Camden, al que solía acudir Amy para beber alguna pinta. Blake contó al Daily Mail cómo fue el momento. “Nos conocimos en un pub llamado Good Mixer en Camden”, dijo. “Acababa de obtener una buena victoria en las casas de apuestas, así que fui al pub a celebrar, abrí la puerta y Amy fue la primera persona que vi y eso fue todo”.

Amy Winehouse (interpretada por Marisa Abela) y Blake Fielder-Civil (interpretado por Jack O’Connell), en la biopic Back to Black

Blake no dio más detalles, por lo que el guión del filme ficciona ese primer encuentro. Se miran por primera vez en la barra, cuando él llega con desplante y una desbordante seguridad en sí mismo. Luego comienzan a charlar, juegan al billar y escuchan música en la rockola del lugar. “A partir de esa noche comenzamos nuestra tortuosa historia de amor”, contó Blake al Daily Mail. “¡Las bebidas corrían por mi cuenta por primera y última vez!”.

¿Blake le presentó a las Shangri-Las a Amy Winehouse?

En esos primeros encuentros, regados de pintas de cerveza y partidas de billar, también hubo momentos para escuchar música. Allí la película muestra una situación que genera razonables dudas; Blake le pregunta a Amy si conoce a las Shangri-Las, un grupo vocal femenino de los sesenta que integraban las parejas de hermanas Betty y Mary Weiss y las gemelas Marge y Mary Anne Ganser.

Para sorpresa de todos, la Amy de la película responde que no las conoce. Luego, en la rockola del lugar, Blake le pone el hit Leader of the Pack, y a tono con su personalidad, hace un divertido lipsync. Un momento jocoso del filme, pero difícil de creer. Lo cierto es que Winehouse era muy entendida en el jazz y los grupos vocales sesenteros que escuchó desde su niñez, de hecho, en otros momentos de la película cita a cantantes icónicas como Dinah Washington.

Más aún, la misma Winehouse reveló que tras su bullada ruptura con Blake escuchó una y otra vez I can never go home anymore, un tema clásico de las Shangri-Las publicado en 1965 y que trepó al puesto #6 en el US Pop Chart. Además, en más de una ocasión mencionó al grupo como una de las influencias claves para el álbum Back to Black, por lo que es realmente difícil de creer que no las hubiera conocido. Menos aún que Blake se las hubiera mostrado por primera vez. Lo más seguro es que es una licencia del guión para mostrar algún punto en común entre ellos.

¿Amy Winehouse comenzó el consumo de drogas duras por su cuenta?

A tono con su personalidad franca, Amy Winehouse nunca ocultó su relación con las drogas, en particular con la marihuana. De hecho en su canción Addicted, incluida en Back to Black, es bastante clara. “Cuando fumas toda mi hierba hombre/tienes que llamar al hombre verde/para que yo pueda conseguir la mía y tú la tuya”.

Por años, Amy habría consumido nada que más hierba y alcohol. Así lo señala en la película y lo confirma el padre, Mitch Winehouse, en su libro My Daughter Amy. Cuenta que ella siempre solía decir: “Las drogas de clase A (NdA: es decir, las drogas duras) son para tazas”, lo que probablemente suene cierto.

Marisa Abela stars as Amy Winehouse in director Sam Taylor-Johnson's BACK TO BLACK, a Focus Features release. Credit : Courtesy of Dean Rogers/Focus Features

Sin embargo, años después, Amy se volvió adicta a la heroína. De hecho, en el filme se le ve llamando a un traficante, quien le lleva la droga hasta su casa para consumirla. A ello se le sumó un consumo problemático de alcohol que ya era patente en los días del disco Back to black, y que de hecho, inspiró la canción Rehab, debido a la insistencia del sello por llevarla a rehabilitación. De allí la línea: “Intentaron hacerme ir a rehabilitación/pero dije: No, no, no”.

Pero el tema de las drogas duras tiene otros caminos. Fue el propio Blake Fielder-Civil, quien le contó a The Jeremy Kyle Show que asumía “toda la responsabilidad” por haberle presentado al traficante que la proveía de drogas duras. Todo partió cuando ella lo vio fumar. “Lo estaba fumando en papel de aluminio y ella dijo: ‘¿Puedo probar un poco?’ y le dije... Podría haberlo aguantado. una resistencia débil; el hecho es que, sea lo que sea que dije, ella terminó teniendo algo”.

La película Back to black está actualmente disponible en las salas chilenas.