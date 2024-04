Karol G trae el mayor show de música urbana que ha pasado por Chile: viene hasta con un meteorólogo

30 camiones de carga viajando desde el extranjero. Un camión completo sólo de vestuario para la estrella principal y sus bailarines. Un total de 3 aviones para la gira. 180 personas viajando para todo el tour, entre ellos un fisioterapeuta y un meteorólogo.

Todo aquello y más moverá la cantante colombiana Karol G para sus inminentes tres shows de este fin de semana en el Estadio Nacional: es el concierto más grande de un artista urbano en el país. Así lo adelanta Daniel Merino, gerente de Entretenimiento de Bizarro Live Entertainment, la productora a cargo de traer a la “Bichota” a Santiago.

“Del mundo latino, es el show más grande que va a haber en Chile. Esto supera lo de Bad Bunny, que volaba sobre la gente. Los conciertos tienen un montón de elementos que hacen que el concierto sea completo. Dura tres horas, donde hace un repaso de los éxitos más viejos a los más recientes”, revela el ejecutivo en conversación con Culto.

Es la primera mujer en agotar entradas para tres fechas en el recinto. Carolina Giraldo Navarro —su nombre real —marcó un hito en la historia de los conciertos en el país. Daddy Yankee llenó el estadio con tres fechas en 2022 y le siguió Coldplay —hasta el momento liderando —con cuatro conciertos al hilo el mismo año. Así, el próximo 19, 20 y 21 de abril, Karol G quedará a la par del reggaetonero puertorriqueño cuando concrete las tres citas en Ñuñoa.

“Creo que ella pudo haber hecho cinco estadios, pero hay un tema de desgaste físico, porque a diferencia de Coldplay, por ejemplo, en su show hay mucho baile. Con la cantidad de gente que quedó en la fila, que fueron 800 mil personas, yo creo que podría haber hecho seis, siete estadios sin problema”, apuesta Merino.

La mujer del año según Billboard y uno de los créditos de despegue más fulminante en en la escena global pisó por última vez Chile en el Festival de Viña 2023, en una presentación exitosa donde no solo se ganó las preciadas gaviotas, sino el afecto del público. “Este show viene a consolidar lo que ella hizo en Viña. Lo que hizo ahí fue tremendo”, indica el productor. Este mes la “Bichota” arribará nuevamente a tierras nacionales en el marco de Mañana será bonito World Tour, gira que inició en Las Vegas en agosto de 2023 y que terminará en Madrid en julio de este año.

REUTERS/Rodrigo Garrido

El fenómeno de la autora de Amargura tiene una explicación, según Merino: el potente mensaje feminista de Karol G. “Los artistas no solo siguen la música, sino que más bien siguen lo que trasciende la música. Karol G todo el tiempo hace el statement respecto a la mujer, a que no se dejen pasar a llevar, o a que no se dejen abusar de ninguna forma”.

“La gente conecta con las causas de los artistas. La causa de Karol es valorarte como mujer. Eso hace que la gente no solo la escuche por su música. Las mujeres dicen en redes sociales: ‘Ir a Karol G es como gastarme la plata del psicólogo, porque como ir a terapia’. Conecta de una forma tan profunda y tan íntima con las personas, que hace que el lazo sea muy fuerte y la audiencia sea muy dura en cuanto al fandom”, explica.

La gira lleva el nombre del último álbum de la artista, con el que ganó en 2023 el Grammy Latino a Mejor álbum del año y a Mejor álbum de música urbana, convirtiéndose en la primera mujer en conseguir este último galardón. Ese reconocimiento se suma a los que ganó en 2018, como Mejor artista nuevo, y en 2021, como Mejor interpretación reggaetón.

Con 17 años de carrera, cuatro álbumes de estudio e incluso una breve incursión en Netflix en la serie Griselda, Karol G llega al país demostrando un crecimiento que incluso la hacen distinta a la cantante que pasó por Viña en 2023, cuando también tuvo de invitada a Myriam Hernández, a quien calificó de “referente” desde que era niña.

Instagram @karolg

El mundo de Karol G

Después de ver una planificación técnica del concierto de Taylor Swift, Daniel Merino asegura que el nivel de la presentación de Karol G va en la misma línea. “Son muy similares, como por ejemplo, el sistema de ascensores que están por debajo de los túneles del escenario. Tiene mucha tecnología, que no estamos acostumbrados a ver ni siquiera en shows grandes, como los del Coldplay. Es un show que va a marcar una diferencia en cuanto al equipamiento que trae”, explica.

Según revela Merino, el espectáculo tiene una temática de cuento de hadas. Tal como revelan imágenes de sus anteriores conciertos de la gira, se podrá ver a Karol G salir de la boca de un tiburón gigante y cantar arriba de una nube, acompañada de una pianista.

“Cuando parte, se abre un libro como si fuera una historia de Disney, cuenta su pasado y cómo llegó ahora donde está. Todo el tiempo, ese libro se va relatando. Hay personajes que están desplegados por todo el estadio, donde la gente se puede sacar fotos”, revela el representante de Bizarro.

Un escenario principal y una pasarela que lo conecta con un escenario secundario conforman el corazón del concierto. “El 80% del show ocurre en la pasarela. Camina de un lado a otro, baila de un lado a otro”, expone Merino.

La experiencia irá acompañada de pulseras, que serán entregadas a los asistentes del evento. Son un total de 60 mil llamadas pixmob. Estas brillarán al ritmo de las canciones de la colombiana -un ejercicio muy similar al presentado por Coldplay-, quien contempla más de veinte cambios de vestuarios en el transcurso de la velada. “Incluso, tiene un vestuario exclusivo para Chile, con los colores de la bandera”, agrega el productor.

Alto nivel técnico

Karol G quería traer a Latinoamérica el mismo concierto que llevó a Estados Unidos. Por esa razón, el nivel de complejidad del aparataje técnico requiere que este sea traído en su totalidad desde fuera de Chile, desde luces hasta equipos de audio, cuenta el representante de Bizarro.

“Lo que ella ha logrado hacer es mezclar todas las tecnologías disponibles para hacer el concierto. Tiene pirotecnia, pantallas led, una cantidad de luces – y luces que ni siquiera existen acá en Sudamérica—, ascensores variables, que suben y bajan al ritmo de la música, las pulseras led, las cámaras del circuito. Es un show muy visual, muy de circuito cerrado, todo el tiempo la cámara sobre ella, que la enfoca, y con la que ella interactúa”, adelanta Merino.

Por la envergadura de la puesta en escena, que incluye tres ascensores, pantallas, proyectores y luces, el equipo asciende a 180 personas, entre ellas el fisioterapeuta de Karol G y un meteorólogo, encargado de evaluar las condiciones climáticas en las que se realizará el evento. Es el responsable de decirle al equipo si, por ejemplo, el montaje se puede llevar a cabo en condiciones de lluvias, viento muy fuerte o clima adverso.

“Tiene un equipo de primer nivel, en su mayoría estadounidense. Después, la otra camada de trabajadores del tour es colombiano, pero son todos de afuera”, puntualiza. En el recinto, también, habrá cerca de 900 funcionarios —500 de ellos guardias – velando por la organización y la seguridad. En cuanto a esta última área, el primer ingreso al recinto se realizará con cédula de identidad y con detectores de metales.

¿Más cifras? Cerca de 3500 personas trabajan en todo el concierto. Hay 200 toneladas de carga. Los tres aviones para la gira son dos de carga (Boeing 747) y uno para pasajeros (A320neo). Hay además 800 máquinas de iluminación.

El Estadio Nacional recibirá a 60 mil personas cada noche; en total, 180 mil asistentes en las tres jornadas. Según indica Merino, las medidas de seguridad se han estudiado en conjunto con las autoridades locales, quienes fijarán cortes de tránsito que serán anunciados a la brevedad.

Además, indicó que habrá extensión horaria del metro. “Va a haber una extensión horaria de metro, hasta la 1:30 de la mañana, para que las personas puedan llegar seguras a sus hogares. Aclarar que nosotros como productora pagamos al Metro para que se haga una extensión, no es que el Estadio subvenciones”, explica.

Según anunció el productor en su cuenta de X, el Estadio Nacional contará con una sala TEA, la que también estará habilitada con una terapeuta ocupacional para los invitados que ganen el sorteo en redes sociales.