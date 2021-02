De Francisca Valenzuela a Lucybell: los técnicos de la música en vivo arman su propio festival con más de 50 artistas chilenos

Durante décadas han sido los protagonistas en las sombras de los diversos espectáculos en vivo que se realizan cada semana en el país, los responsables de montar, sostener y hacer funcionar todo tipo de conciertos, festivales, obras de teatro, ferias y en general distintas clases de eventos que incluyan público y escenario. Ante la ausencia de ambos elementos luego de once meses de encierro, restricciones y shows cancelados, el gremio que reúne a sonidistas, iluminadores y todos aquellos profesionales de la industria que trabajan en labores técnicas, se ha transformado en uno de los más golpeados por la pandemia.

Como una forma de visibilizar sus demandas y mitigar en parte la falta de ingresos que han sufrido en el último año, la Asociación Gremial de Trabajadores de las Artes y Espectáculos (AGTAE), agrupación que reúne a diversos trabajadores de la música y las artes, afina por estos días los últimos detalles para el debut del AGTAE Fest, un evento a beneficio del gremio en el que participarán cerca de 50 grupos y solistas nacionales.

Fijado para el próximo sábado 6 y domingo 7 de marzo, el festival juntará en dos tandas y por streaming a nombres como Francisca Valenzuela, Lucybell, We Are the Grand y BBS Paranoicos, entre los primeros confirmados para participar de la iniciativa. Todos realizarán presentaciones especiales para la ocasión, que busca recaudar fondos para los socios de la entidad que no han podido trabajar en lo suyo desde el año pasado.

Claudio Valenzuela

A ellos se sumarán diversos artistas emergentes y de distintas regiones del país, como parte de un cartel cuyos detalles finales se darán a conocer este fin de semana, a través de las redes oficiales de la asociación.

“El objetivo es recaudar aportes, porque hay mucha gente que la sigue pasando mal y las ayudas no llegaron. El panorama sigue igual y no hay ningún atisbo de normalización de nuestro rubro, y aunque obviamente nos hemos tenido que reinventar, la mayoría no tiene el capital para hacerlo”, explica a Culto Carlos Huckstadt, presidente de AGTAE.

El festival se transmitirá a través de la plataforma de Eventrid, en cuyo sitio también se podrán adquirir los pases para conectarse a la transmisión, a la que se podrá acceder pagando un aporte voluntario que partirá desde los 2 mil pesos.

Foto: Elisa Torres

“Nosotros igual somos optimistas y creemos que la campaña de vacunación ha sido buena, pero falta muchísima gente todavía entonces es difícil volver a pensar en hacer eventos masivos que sean sostenibles económicamente en el corto plazo, porque el aforo permitido sigue siendo insuficiente”, comenta Huckstadt.

Según las cifras internas que maneja AGTAE, organización creada en 2019, la tasa de cesantía actual entre sus asociados es cercana al 90% o 95%. Por lo mismo, desde hace meses la agrupación se ha dedicado a organizar diversas campañas de donaciones y a entregar cajas de alimentos a los miembros de la entidad que están en situaciones más vulnerables.