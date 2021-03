Cómo El Agente Topo consiguió otra histórica candidatura a los Oscar para Chile

Con un protagonista de la tercera edad en una residencia de ancianos y jugando con el estilo neo-noir, el documental más reciente de Maite Alberdi se ha llenado de elogios en un largo recorrido durante el último año. Ahora, enfrentará una de las instancias decisivas de la temporada de premios, nominado a Mejor documental en los premios de la Academia.

La intención e idea original de Alberdi fue hacer un documental de detectives privados, claro que desde el plano de la realidad y sin arruinar la misión del protagonista. Así, y de la mano del detective Rómulo Atkins, de quien incluso fue asistente, comenzó a trabajar un proyecto que cambió en el camino.

Sergio Chamy, el héroe, fue más bien inesperado. Y el foco que tenía planeado la directora de “El salvavidas” (2011) fue cambiando en el proceso de infiltrarse en un hogar de ancianos para investigar supuestos maltratos contra una de sus residentes.

Un trabajo que fue básicamente una “observación de cómo viven las personas de la tercera edad en un hogar de ancianos”, detalló la realizadora a este medio durante enero.

Así, la intimidad de una casa de reposo, su carismático protagonista y los personajes que crean el ambiente octogenario del Hogar San Francisco, ubicada en la comuna de El monte, ha conmovido incluso a la crítica. Sitios especializados como The Hollywood Reporter lo han catalogado como “Un documental refrescante y bellamente realizado, que comienza con su ironía, pero se vuelve bastante conmovedor al final”. Al igual que otros como The New York Times, que han comentado que: “La mezcla entre lo dramático y lo documental es inquietante, pero la gente de la película se está moviendo y la recompensa es compasiva, humana y digna de atención”. Mientras que IndieWire ha destacado el trabajo como una “autenticidad emocional”.

Ahora bien, durante un año golpeado por la pandemia, “El agente topo” alcanzó a ser proyectado en Sundance, pero los planes de llegar con este trabajo a las salas de cine chilenas durante junio de 2020, tuvieron que reagendarse. De tal forma, la cinta de la exitosa documentalista estuvo disponible para el público en Chile durante agosto en plataformas digitales como Cining y Cinépolis Klic.

Claro que la masificación del producto se dio más bien con su llegada a Netflix el 19 de febrero. Instancia donde se posicionó en el ranking de lo más visto en el servicio de streaming con facilidad. De alguna manera, ahí el fenómeno explotó definitivamente.

Ahora, durante el último tiempo, la aventura de Sergio Chamy se convirtió en la carta chilena para los premios Oscar con preselecciones a Mejor documental y Mejor película extranjera. En la primera enfrentando a cintas como “Crip Camp” y “My Octopus Teacher”, mientras que en la segunda a películas como “Another round” y “Ya no estoy aquí”.

Por otro lado, el trabajo más reciente de Alberdi ya pisó virtualmente uno de las instancias más importantes del cine en Europa, los premios Goya. Ahí “El agente topo” perdió como Mejor película iberoamericana contra “El olvido que seremos”, cinta colombiana de Fernando Trueba. Claro que también sido galardonada en el camino con condecoraciones como el Premio del público en el Festival de San Sebastián durante 2020.

De todas formas, aquella instancia en España no era la primera vez de la realizadora en el certamen. Previamente la directora y su equipo habían estado nominados con su trabajo documental de “La once” (2014).

Ahora, la fecha clave es el 25 de abril, jornada en la que Alberdi y compañía enfrenten con su trabajo detectivesco la alfombra roja de los premios de la Academia.