Lo mejor de los Premios Tony: la emoción de Radcliffe, el show de Alicia Keys y el llamado de Hillary Clinton

Es uno de los galardones más tradicionales en los espectáculos de Estados Unidos. Los Premios Tony, otorgados por la American Theatre Wing y The Tony Broadway League reconocen las obras estrenadas o al menos representadas en Broadway, acaso la meca de las artes escénicas mundiales. Y este domingo, se vivió su 77ava edición. En términos simples, son algo así como los “Oscar del teatro”.

En la ceremonia, realizada en Nueva York, igual hubo nombres reconocibles para el gran público. Uno de ellos es el del actor británico Daniel Radcliffe, más conocido por ser el intérprete de Harry Potter. Radcliffe obtuvo su primer premio Tony, en la categoría Mejor interpretación de un actor en un papel protagonista en un musical, en este caso, Merrily We Roll Along.

En su discurso, Radcliffe fue bastante escueto, pero emotivo, entendiendo bien los códigos del espectáculo. “Voy a hablar rápido y tratar de no llorar. Esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Ha sido increíble. Es un honor estar en el escenario con todos ustedes todas las noches”, y además se permitió saludar a su progenitor, por el Día del Padre. “Feliz Día del Padre, papá. Gracias por interpretar a Sondheim en el coche y simplemente amarme”.

Tras bambalinas, Radcliffe habló con The Hollywood Reporter explicando que el rol en Broadway significa mucho para su carrera. “Cuando terminé Potter , no tenía idea de cuál iba a ser mi carrera. Ya había empezado a hacer algunas cosas en el escenario, pero no sabía en absoluto lo que me deparaba el futuro. Entonces, haber tenido el último año interpretando a Weird Al y también haciendo Merrily We Roll Along, creo que hubo algo... interpretar a un personaje durante mucho tiempo genera en ti el deseo de hacer tantas cosas como puedas. Así que sí, lo estoy haciendo ahora mismo”.

También en la ceremonia apareció Angelina Jolie, quien junto a Debra Martin Chase se llevaron el premio al mejor musical por The Outsiders. Para el Hollywood Reporter, se trataba de uno de los favoritos, y de hecho, se llevó los premios a la mejor dirección, diseño de iluminación y diseño de sonido. La actriz apareció junto a su hija, Vivienne, y ha hecho noticia por ser la protagonista del próximo filme de Pablo Larraín, donde interpretará a María Callas.

Otro que hicieron su aparición fueron Jay-Z y Alicia Keys. Esta última competía con un musical llamado Hell’s Kitchen, que se basa en parte en sus propia vida y sus primeros años de trayectoria. En la previa figuraba para favorita como Mejor Musical, pero se debió conformar con los premios a Mejor actriz de musical para Maleah Joi Moon y a Mejor actriz de reparto para la veterana Kecia Lewis. De todos modos, la misma Keys apareció en escena junto al rapero Jay-Z. Juntos, cantaron el éxito de Keys de 2009, Empire State of Mind.

Pero como suele suceder en las premiaciones en Estados Unidos, hubo momentos para la contingencia. Si algo tienen claro en la industria del entretenimiento en el gigante del norte, es que cada segundo es dorado. Y eso lo entendió muy bien la excandidata presencial demócrata y ex primera dama, Hillary Clinton. La política estuvo en la ceremonia como una de las productora del musical Suffs, la obra de Broadway que coprodujo con Malala Yousafzai y Shaina Taub, y que trata de la historia de las sufragistas estadounidenses. En un momento de la noche, ella misma subió al escenario para presentar al elenco. Y por supuesto, no perdió la oportunidad.

A tono con su musical, y por las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, Clinton señaló: “Sé un poco lo difícil que es hacer cambios, así que estoy muy orgullosa de este original musical estadounidense”, y destacó que las sufragistas: “lucharon valientemente durante mucho tiempo para que las mujeres de nuestro país tuvieran derecho al voto”.

Y a renglón seguido, dijo: “Hay que recordar lo importante que es votar”, en un mensaje que también puede leerse como un apoyo a la reelección del actual mandatario demócrata, Joe Biden.