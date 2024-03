La Maria Callas de Angelina Jolie: esto es lo que sabemos sobre la nueva película de Pablo Larraín

Pablo Larraín sigue alternando películas entre Chile y el extranjero. Un mes después de estrenar El Conde (2023) y ganar el premio a Mejor guión en el Festival de Venecia por su sátira sobre Augusto Pinochet, el cineasta comenzó el rodaje de Maria, el largometraje en que Angelina Jolie encarna a Maria Callas.

Su aproximación a la legendaria cantante de ópera continúa el proyecto artístico que inició con Jackie (2016) y Spencer (2021), sus filmes sobre Jacqueline Kennedy y Lady Di: retratar a mujeres connotadas del siglo XX desde una óptica que se aleja de los tópicos de las cintas biográficas convencionales.

Foto: Juan Pablo Montalva/Netflix © 2022.

La producción sobre Callas inició sus grabaciones en octubre y finalizó en diciembre pasado, cuando se conmemoraron 100 años desde el nacimiento de la artista. El rodaje se desarrolló en París, Grecia, Budapest y Milán.

A la espera de su debut en salas, previsto para este año, revisamos todo lo que sabemos sobre el largometraje número 11 del director de El club (2015).

*El fichaje de Angelina Jolie

Han pasado unos cuantos años desde la última vez que la ganadora del Oscar tuvo un rol protagónico en una película de un cineasta de renombre. Probablemente hay que remontarse hasta El sustituto (2008), el desgarrador filme de Clint Eastwood sobre una madre que busca el paradero de su hijo, o hasta A mighty heart (2007), la cinta de Michael Winterbottom inspirada en la historia de la esposa de un periodista asesinado por terroristas.

Las primeras imágenes del nuevo trabajo de Larraín, liberadas en octubre pasado, dispararon las expectativas sobre su interpretación de la soprano de origen griego. “Me tomo muy en serio la responsabilidad con la vida y el legado de María. Daré todo lo que pueda para afrontar el desafío”, indicó Jolie cuando se anunció su fichaje, a fines de 2022. “Pablo Larraín es un director al que admiro desde hace mucho tiempo. Tener la oportunidad de contar más de la historia de Maria junto a él y con un guión de Steven Knight es un sueño”.

*El período histórico

Los largometrajes de Pablo Larraín sobre mujeres célebres abordan momentos puntuales de sus biografías: en Jackie el foco eran los días de duelo de Jacqueline Kennedy tras la muerte de John F. Kennedy y en Spencer el eje era la última (y asfixiante) celebración de Navidad de Lady Di junto a la familia real británica.

Esa lógica se replica en su nueva película, que toma como punto de partida los días finales de la artista fallecida en 1977 a los 53 años. “María narra la tumultuosa, hermosa y trágica historia de la vida de la mejor cantante de ópera del mundo, revivida y reimaginada durante sus últimos días en el París de los años 70″, establece la sinopsis oficial.

Las primeras informaciones sobre el proyecto sugieren que el guión recurrirá a flashbacks para abordar sus diferentes dimensiones. En ese sentido, dos personajes jugarán un rol determinante en la trama: su hermana Yakinthi Callas (interpretada por la italiana Valeria Golino) y el empresario griego Aristotle Onassis (el turco Haluk Bilginer), quien tuvo un comentado romance con la soprano –curiosamente– antes de casarse con Jacqueline Kennedy en 1968.

*Elenco de peso

Además de Jolie, Golino y Bilginer, el elenco de Maria lo integran los italianos Pierfrancesco Favino y Alba Rohrwacher, y el australiano Kodi Smit-McPhee.

Favino es una de las principales figuras del cine de su país (alzó la Colpa Volpi del Festival de Venecia en 2020) y en Hollywood ha actuado en filmes como Ángeles y demonios (2009) y Rush (2013).

Foto: 2021 Getty Images

Rohrwacher acaba de aparecer en La quimera (2023), la cinta más reciente de su hermana Alice Rohrwacher. Antes ganó reconocimiento por Hungry hearts (2014), que le concedió la Copa Volpi, y estará en la cuarta y última temporada de la alabada serie My brilliant friend.

Por su parte, Smit-McPhee comenzó su carrera en títulos como La carretera (2009) y Let me in (2010). Recientemente su papel en El poder del perro (2021), de Jane Campion, le concedió su primera nominación a los Oscar como Mejor actor de reparto.

*Reencuentro con colaboradores

Pablo Larraín vuelve a trabajar a partir de un guión del británico Steven Knight, el creador de Peaky Blinders y guionista de Spencer. También repite su colaboración con el estadounidense Edward Lachman, el director de fotografía que obtuvo una candidatura a los Oscar por su labor en El Conde.

“Pablo siempre encuentra el subtexto de la historia a través del lenguaje de cómo cuenta la historia mediante imágenes. Eso es algo que hice con Todd Haynes. Esos son los directores que me atraen, directores que buscan crear un lenguaje exclusivo para esa historia”, explicó Lachman a The Film Stage sobre su vínculo con el realizador de No (2012).

En Maria también se reencuentra con el diseñador de producción Guy Hendrix Dyas, con quien compartió en la miniserie Lisey’s story y en Spencer. Y, como es habitual, su hermano Juan de Dios Larraín es uno de los productores ejecutivos a través de Fábula.

*Cierre de la trilogía sobre mujeres del siglo XX

El director de Tony Manero (2008) ha expresado su deseo de que Maria sea el cierre de la unidad temática que inauguró con Jackie y Spencer. “Estoy muy feliz de tener la oportunidad de concluir este proceso de retratar a mujeres que cambiaron el destino del siglo XX, en términos culturales. Y que eran tan queridas por el mundo”, señaló a Variety a mediados del año pasado.

En diálogo con ese medio destacó que su acercamiento a Callas está gatillado por la “admiración por su vida y su obra”. “Y eso podría ser complicado porque la admiración no es suficiente para hacer una película. Así que tengo que profundizar en quién era ella”, apuntó, detallando que su comprensión del personaje sólo se completa cuando la actriz –en este caso Angelina Jolie– “encuentra su propia versión”.