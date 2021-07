Un ataque cardíaco: Bob Odenkirk está estable tras colapsar en el set de Better Call Saul

Todas las alarmas se encendieron la noche de este martes, al conocerse que el actor Bob Odenkirk se había desplomado en el set de Better call Saul. Las primeras informaciones detallaron que había sido hospitalizado tras colapsar en las grabaciones de la sexta y última temporada que se estaban llevando a cabo en Albuquerque, Nuevo México, pero que se ignoraba la razón de su crisis de salud.

Acabando con un día completo de incertidumbre, sus representantes indicaron que se recupera luego de “experimentar un incidente relacionado con el corazón”.

“A él y su familia les gustaría expresar su gratitud por los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, así como a su elenco, equipo y productores que se han mantenido a su lado. A la familia Odenkirk también les gustaría agradecer a todos por la efusión de buenos deseos y pedir por su privacidad en este momento mientras Bob trabaja en su recuperación”, detalla el comunicado.

Su hijo Bob también quiso transmitir tranquilidad durante este miércoles, escribiendo en Twitter: “Va a estar bien”. En las horas previas sus compañeros de elenco en Breaking bad y Better call Saul ocuparon sus redes sociales para sumarse a las muestras de apoyo.

“Al despertar me he enterado de algo que me ha dado ansiedad toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk se desmayó anoche en el set de Better call Saul”, señaló el actor detrás de Walter White. “Por favor, tómense un momento en su día para pensar en él, mandar pensamientos positivos y rezar por él. Muchas gracias”.

Respecto al momento de la producción en que el intérprete sufrió la crisis, la serie habría estado pasando la mitad de su rodaje (apuntando a un estreno a comienzos de 2022 antes de que se conociera el colapso de su protagonista), según detalla The Hollywood Reporter.