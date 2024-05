Una canción de The Killers superó un récord que tenía un hit de Oasis

La clásica canción de The Killers, Mr Brightside, acaba de convertirse en el sencillo más grande que no alcanzó el número 1 en el Reino Unido. Así, supera a otra icónica canción, Wonderwall, de Oasis.

La información fue anunciada por Official Charts, que mantiene la data oficial para los sencillos lanzados en la isla. Los datos señalan que la canción ha facturado, entre ventas y reproducciones en el Reino Unido, la friolera de 5,57 millones (incluidos 1.066 millones de ventas y 530.340.000 reproducciones). Además, en la plataforma Spotify, Mr Brightside es la canción del grupo con más reproducciones.

Original de su álbum debut, Hot Fuss (2004), fue el segundo sencillo promocional tras la explosiva Somebody told me. La canción no fue número uno en UK, pero sí logró volverse muy popular y hasta hoy es una de las ineludibles del grupo.

En un comunicado, la banda oriunda de Las Vegas, Nevada, mostró su agradecimiento por el logro. “Este premio significa mucho para nosotros, Mr Brightside ha sido completamente acogido por el público británico y estamos ansiosos por celebrarlo con todos ustedes en la gira”.