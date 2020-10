Una novia y los Beatles: el origen de “Wonderwall” de Oasis

Un suave rasgueo de guitarra de Noel, la voz de Liam y un particular video en blanco y negro con efectos caleidoscópicos, cámaras giratorias y un payaso.

“Wonderwall” es una de las canciones más conocidas del ya extinto conjunto británico Oasis, fundado por los hermanos Noel y Liam Gallagher.

Si bien son familia, la fraternidad entre Noel y Liam era -y sigue siendo- inexistente. Actualmente Noel trabaja con High Flying Birds y Liam continúa en solitario, pero lo seguidores del conjunto britpop siempre tendrán sus canciones, siendo “Wonderwall” una de las más preciadas.

Escrita por Noel, compositor y guitarrista de la banda, el sencillo es un tributo a los fab four, sus ídolos declarados y claras fuentes de inspiración. “Para mí, The Beatles son el principio y final de todo. Donde todo comienza y termina”, declaró Noel a NME en 1995.

De hecho el título alude a George Harrison, quien publicó en 1968 su álbum solista Wonderwall Music, el cual fue usado como banda sonora de la película Wonderwall.

El significado, en tanto, tiene interpretaciones que se desligan de los de Liverpool. Si bien en 1996 NME reportó que el músico la escribió pensando en su pareja de entonces, en 2002 Noel desmintió esto a BBC asegurando que lo “sacaron de contexto”.

Por otro lado, Liam explicó que ‘Wonderwall’ puede ser “cualquier cosa”. “Es una palabra hermosa. Es como buscar el pasaje de autobus, intentar encontrar ese maldito bastardo, y cuando finalmente lo encuentras piensas ‘Este es mi wonderwall’. ¿Cómo no decirle a tu mujer que la canción es sobre ella cuando la escucha?”, dijo el cantante en entrevista con Rolling Stone en 1996.

La canción fue grabada en Gales en los Rockfield Studies, junto a los otros 12 temas que conforman el segundo álbum (What’s the story) Morning Glory? (1995). En aquella oportunidad, Noel le dijo a Liam, que si bien era el vocalista, tendría que elegir si quería ser la voz principal en “Wonderwall” o “Don’t look back in anger”. Liam escogió a regañadientes la primera.

La primera vez que tocaron este single en vivo, fue en el backstage de Glastonbury en 1995, incluso antes de lanzar el álbum que alcanzó el primer lugar en los ránkings británicos.

Si bien es una de las canciones más queridas por los fanáticos y no tan fanáticos de Oasis, con el paso del tiempo se ganó el hastío de Liam: “No puedo soportar esta maldita canción. Cada vez que la tengo que cantar me quiero ahorcar. El problema, es que fue una gran canción para nosotros. Voy a América y me dicen ‘¿Tú eres el Sr. Wonderwall?’. Quieres matar a alguien”, aseguró el cantante a MTV UK.

De todas formas, Liam incluye una versión acústica de “Wonderwall” en la gira que promociona su álbum debut As you were. Claro que su público chileno quedó con las ganas de escucharla tras su anecdótico paso por Lollapalooza Chile.