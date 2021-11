Mi disco favorito: Playing the Piano de Ryuichi Sakamoto | por Daniel Guerrero

Creo que los productores somos, en gran medida, melómanos. Y en ese sentido me gustaría homenajear a Ryuichi Sakamoto, un compositor que me voló la cabeza, que cambió mi manera de escuchar la música y de sentirla y expresarla.

Ese ejercicio de “hago lo que me da la gana” este músico japonés lo desarrolla con creces. Ha hecho música para juegos, ha hecho gran orquesta, ha hecho pop, trabajó con Iggy Pop, hizo la Yellow Magic Orchestra, aparece en un video de Madonna y hoy anda por el mundo haciendo música de películas, haciendo gran orquesta y con su piano.

Tengo muchos discos de él, pero si tengo que elegir uno, este me enamoró. A partir de ahí empecé a buscarlo para atrás y a seguirlo para adelante. Se llama Playing the piano, y es Sakamoto interpretando sus grandes melodías en piano.

Con este disco me enamoré de lo básico. Y tiene que ver con esta etapa (de mi carrera) donde decidí volver a la banda. Ahí me di cuenta que a veces es bueno llegar a la simpleza de la Violeta Parra, esa cosa desprovista y más “equivocada” desde lo musical, pero mucho más real y más cercana. Hoy más que nunca me siento un artista popular.

* Daniel Guerrero (Valdivia, 1973) es cantante, compositor, productor y fundador del dúo La Sociedad. Actualmente trabaja en su cuarto disco como solista, un desvío en su propuesta habitual en el que junto a aliados como Cristian Heyne y el bajista Christian Gálvez se adentra en nuevas temáticas, en el formato banda y en piezas de pop rock. Uno de los primeros adelantos de ese álbum es Gol de Caszely, un homenaje al mítico exdelantero y a la propia prehistoria del cantautor.