Lo mejor de 2021: dónde ver las películas y series más elogiadas del año

Lo mejor y lo más premiado no siempre van de la mano, pero en época de fin de año ambas dimensiones inevitablemente se mezclan. Desde Cahiers du Cinéma hasta IndieWire, los medios especializados lanzas sus listas, al tiempo que organizaciones como el American Film Institute (AFI) y la National Board of Review anuncian sus preferencias, y algunas de las principales ceremonias de Hollywood detallan a sus nominados.

La revisión anual de la industria audiovisual puede ser abrumadora, por lo que elaboramos una guía que especifica en qué lugar ver las series y películas que hoy dominan los recuentos de 2021. Títulos como Belfast y No miren arriba vienen en camino, pero la gran mayoría ya se puede ver en tu plataforma (o sala) favorita. Aquí, un viaje por lo más selecto de la última temporada:

*HBO Max

Dune

Succession

Hacks

Mare of Easttown

The White Lotus

It’s a Sin

Secretos de un Matrimonio

Insecure

The Other Two

*Netflix

El Poder del Perro

Claroscuro

Tick, Tick... Boom!

Más Dura Será la Caída

Bo Burnham: Inside

Procesión

Claroscuro. Foto: Netflix © 2021

Fue la Mano de Dios (15 de diciembre)

No Miren Arriba (24 de diciembre)

La Niña Perdida (31 de diciembre)

Madres Paralelas (2022)

El Juego del Calamar

Lupin

Las Cosas por Limpiar

*Ya en cines chilenos

Rey Richard: Una Familia Ganadora

Amor sin Barreras

Encanto

La Crónica Francesa

Dune

La Casa Gucci

*En cines pronto

Spencer (20 de enero de 2022)

Licorice Pizza (20 de enero de 2022)

El Callejón de las Almas Perdidas (27 de enero de 2022)

Belfast (17 de marzo de 2022)

C’mon C’mon (sin fecha)

*Star+

Reservation Dogs

Dopesick

Only Murders in the Building

Pose

What We Do in the Shadows

Genius: Aretha

*Apple TV+

The Velvet Underground

Ted Lasso

The Morning Show

Schmigadoon!

The Tragedy of Macbeth (14 de enero de 2022)

*Amazon Prime Video

Val

The Underground Railroad

The Tender Bar (17 de diciembre)

Being the Ricardos (21 de diciembre)

*Disney+

The Beatles: Get Back

The Beatles: Get back. Foto: © 2020 Apple Corps Ltd. All Rights Reserved.

Cruella

WandaVision

*Mubi

Shiva Baby

Annette

Titane (28 de enero de 2022)

Lamb (25 de febrero de 2022)

Memoria (sin fecha)