Soy tu fan: mira el trailer de la comedia de acción de Pedro Pascal y Nicolas Cage

Pedro Pascal se calza el traje de la comedia. Tras erigirse como una de las estrellas más exitosas del último par de años en Hollywood (The Mandalorian, Mujer Maravilla 1984), el intérprete chileno se une a Nicolas Cage en la película de acción y humor The unbearable weight of massive talent.

Fijada para el 22 de abril de 2022 en las salas de Estados Unidos, la cinta le da el rol de un fanático mexicano del actor de Caracortada que le ofrece una millonaria suma para que asista a su cumpleaños.

Una vez que el hombre se revela como un peligroso narcotraficante, Cage –quien se interpreta a sí mismo en la historia– debe recurrir a sus papeles más memorables (y extravagantes) para salir con vida y liberar a su familia.

El elenco del filme lo completan Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Ike Barinholtz y el español Paco León (La casa de las flores), mientras que la dirección corre por cuenta de Tom Gormican.

A la espera de la tercera temporada de The Mandalorian y del debut de la serie de HBO basada en The last of us, la película aparece como el estreno más inminente de Pascal.

Revisa aquí el primer adelanto de la cinta: