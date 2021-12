Mi disco favorito: Em Família de Egberto Gismonti | por Sergio “Tilo” González

Tengo muchos discos favoritos de rock, folclor y doctos, no fue fácil, pero quiero compartirles este que me acompañó en mi época de estudiante en pensiones, viajes y en esa escuela de música de la Católica. Me trae además el aroma del invierno.

Este LP, Em família, de Egberto Gismonti, recoge la intimidad, dulzura y sutileza de la música, me gustó escucharlo de nuevo y sentir a mis hermanos y amigos músicos cerca nuevamente, soñando como en esa época un futuro presente.