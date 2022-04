Reseña de libros: de Sigrid Nunez a Camila Sosa

Helena de Esparta, de Loreta Minutilli (Alianza)

Bella y controvertida, desde Homero la figura de Helena de Troya está envuelta en contradicciones: su sentimiento de culpabilidad por la huida con Paris, la muerte que ello ocasionó, y la fatalidad de su destino. ¿Fue un secuestro o una pasión lo que la llevó a abandonar a su marido Menelao y de su hija Hermione? “Un arrebato me hizo olvidarme de todo, un arrebato que se ha cantado como fruto de la pasión, pero que de hecho procedía de una fuerza mucho más viva y mucho más fría: mi cabeza”, dice ahora, en esta novela que por primera vez le otorga voz y que narra su historia como Elena de Esparta. Obra de la italiana Loreta Minutilli, el relato es un monólogo de forma circular: comienza y termina en el mismo punto. Con ritmo ágil y sensibilidad narrativa, la autora ofrece una perspectiva de rasgos ligeros sobre la mujer en el mundo antiguo y transfigura el mito de Helena en una búsqueda de libertad.

Cuál es tu Tormento, de Sigrid Nunez (Anagrama)

“Las historias de mujeres suelen ser historias tristes”, afirma la narradora. La protagonista de la novela, una escritora mayor y sin hijos, suele escuchar historias ajenas y prestar oído a su entorno. Ella visita a una amiga, también escritora, con una enfermedad terminal, y acepta la petición más difícil de su vida, acompañarla a morir. “No pienso marcharme en una agonía humillante”, le dice su amiga. “Por qué el cáncer ha de ser una especie de prueba de la entereza de una persona?”, se pregunta. “El cáncer no me pillará si yo llego primero”. La novela se conecta con la premiada obra anterior de Sigrid Nunez, El amigo, que gira en torno a la muerte, el duelo y la amistad. Pero tal vez su conexión más profunda se relaciona con esa voz íntima, cálida y reflexiva, y habitada de lecturas, que atraviesa sus páginas y cautiva al lector.

Soy una Tonta por Quererte, de Camila Sosa Villada (Tusquets)

En un fumadero de Harlem, en Nueva York, dos travestis latinas se encuentran con una estrella crepuscular: son los años finales de Billie Holiday, a quien se le habían cerrado las puertas de los clubs de jazz de Nueva York y caminaba por entre esas calles con vestidos gastados y el glamour de una diva. Con ella descubrirán el verdadero sentido de su canción Frutos extraños. “Yo también soy fruta extraña”, dirá una de ellas, en una emotiva historia de amistad, amor y patetismo. Este es el cuento que da título al nuevo libro de la autora de Las malas, un conjunto de nueve relatos que giran en torno al universo travesti. Los personajes, ambientes y la elocuencia narrativa, capaz de pasar de la aspereza a la ternura, se vinculan con su libro anterior, pero el conjunto ofrece una gama más amplia de registros y recursos que confirman la fuerza, autenticidad y la profunda sensibilidad literaria de Camila Sosa Villada.

Esto es Amor, compilador Mario Valdovinos (Escrito con Tiza)

“Que otros se jacten de las páginas que han escrito;/ a mí me enorgullecen las que he leído”, escribió Borges en uno de sus poemas más célebres. Mario Valdovinos, el autor de esta antología, es el tipo de lector que esperaba Borges. “Un poema es un disparo al alma o, si se quiere, en una imagen menos agresiva, un roce en el corazón, un dedo que atraviesa la piel”, escribe en la presentación de esta muestra de poemas de amor, que recoge versos de poetas que “son de acá, cercanos, del país, hombres y mujeres, jóvenes y no tanto”. Desde Mistral, Huidobro, Neruda y Parra -los ineludibles- hasta las voces contemporáneas de Rosabetty Muñoz, Mauricio Redolés y Teresa Calderón, la muestra es una constelación de versos como galaxias, a menudo poco conocidas, que brillan esperando la atención del lector.