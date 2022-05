“Es nuestro disco más punk”: Suede regresa con su lado más ruidoso y doliente

She still leads me on, se llama el nuevo sencillo de la banda, escrito por Brett Anderson a su difunta madre. Este adelanta a Autofiction, el noveno álbum de estudio de los británicos, disponible desde el 16 de septiembre. "Sólo nosotros cinco en una habitación con todos los fallos y tonterías al descubierto", detalla el cantante.