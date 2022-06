Tame Impala anuncia show aniversario por Lonerism

La banda australiana Tame Impala ha anunciado que en su próximo show, el set de canciones estará dedicado a conmemorar el décimo aniversario de su segundo álbum, el celebrado Lonerism.

Esto, en el marco de la presentación que harán como headliners del Festival Desert Daze, en California, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre y que curiosamente, también celebra su décimo aniversario.

El conjunto liderado por Kevin Parker viene de presentarse en el Festival Primavera Sound de Barcelona, en el que hicieron un particular homenaje a The Strokes, tocado su hit Last Nite, esto después de que la banda liderada por Julian Casablancas no pudo actuar en el festival catalán debido a que un miembro del grupo dio positivo por Covid-19 .

Además, el festival Desert Daze tendrá otros nombres como Iggy Pop y King Gizzard And The Lizard Wizard- Además de Perfume Genius , Sleaford Mods , Sky Ferreira , Aldous Harding y JPEGMAFIA .