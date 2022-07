The Smiths: libro sobre la banda inglesa se lanza este sábado

Una de las bandas fundamentales de la música británica tiene un nuevo libro sobre su carrera. Se trata de The Smiths. 1983-1984...Y el pop cambió para siempre, del autor español Marcos Gendre, y que se acaba de editar en nuestro país a través de la casa editora nacional Santiago-Ander.

Y como suele ocurrir en el mundo editorial, el volumen tendrá su lanzamiento. Esto se realizara el próximo sábado 16 de julio en el marco de la 1ra Feria de Artes Literarias y Musicales, en el Boulevard Alameda 333, a media cuadra del Metro UC, a las 17:30 hrs.

En la ocasión, presentarán el libro el periodista de radio Sonar, Alfredo Lewin; la periodista de Super 45, Macarena Lavín; con la conducción del guionista de cómics, Carlos Reyes.

Según comenta la editorial en un comunicado, Marcos Gendre relata el nacimiento y desarrollo del cuarteto liderado por la dupla Morrissey-Marr: “Desde la publicación del revelador single Hand in Glove hasta el lanzamiento de Hatful of Hollow. Podremos viajar en el tiempo para entrar en los estudios donde se gestaron éxitos como This Charming Man, What Difference Does It Make?, Heaven Knows I’m Miserable Now, William, It Was Really Nothing, How Soon Is Now? y, cómo no, The Smiths, su LP debut”.

Gendre también ha publicado los libros Joy Division. El fuego helado (2019) y Britpop: la vida moderna es una basura (2021). Además, sobre The Smiths también se pueden encontrar otros volúmenes, como Morrissey & Marr. La alianza rota: La Historia definitiva de The Smiths, de Johnny Rogan; o The Smiths. Música, Política y Deseo, de varios autores.