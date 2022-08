Harvey Weinstein podrá apelar su condena por delitos sexuales pero no puede retrasar su juicio por película sobre su caída

Hace unos días, el otrora poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, consiguió la posibilidad de presentar un recurso de apelación a su condena en 2020 de 23 años de cárcel por dos delitos sexuales.

El portavoz del tribunal de apelaciones de Albany, Gary Spencer, ha informado de que la juez instructora, Janet DiFiore, accedió el pasado 19 de agosto a la solicitud presentada por la defensa de Weinstein. “El arduo trabajo de mis abogados me ayudará al final a probar mi inocencia”, ha dicho.

“Tenemos la esperanza de que todo el tribunal determine que el señor Weinstein no recibió un juicio justo y revoque su condena”, ha dicho, por su parte Arthur Aidala, abogado del productor caído en desgracia.

Pero no todo fue favorable. La defensa del exproductor no consiguió posponer la fecha por el juicio bajo los cargos de violación en serie en Los Angeles, de octubre a enero, a fin de no coincidir con el lanzamiento de She said, película producida por Brad Pitt, que reconstruye su caída.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, el abogado defensor de Weinstein, Mark Werksman, argumentó: “La notoriedad del Sr. Weinstein y su lugar en nuestra cultura en el centro de la tormenta de fuego que es el movimiento #MeToo es real, y estamos tratando de hacer todo lo posible para evitar tener un juicio cuando habrá un torbellino de publicidad adversa hacia él” que podría “causar que los posibles jurados formen prejuicios”

Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión por dos de los cinco cargos de los que había sido acusado. En concreto, el jurado le halló culpable de un delito sexual en primer grado y otro de violación en tercer grado.

Aquellas acusaciones desataron el movimiento #MeToo, por el que varias actrices y trabajadoras del sector cinematográfico revelaron sus experiencias con Weinstein.

Actualmente está bajo arresto en el centro médico en una cárcel de Los Angeles a la espera de otro juicio por once cargos de violación y agresión sexual. A su vez, fue acusado en Reino Unido en enero de 2022 de otros dos cargos de agresión sexual cometidos supuestamente a mediados de 1996.