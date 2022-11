Diez joyas para descubrir en Primavera Sound Santiago: una guía para iniciados

Chai

El día viernes 11, el de la bienvenida y el debut en el Parque Bicentenario de Cerrillos, tendrá entre sus números la presentación de este cuarteto de chicas japonesas formado en Nagoya en 2012. Lo integran las gemelas Mana y Kana, junto con su amiga de la escuela Yuna, y Yuuki. Su música es un pop divertido, chicloso y optimista de vocación global, que sale de los márgenes del J Pop más convencional. Han desplegado su propuesta en tres discos de estudio; Pink (2017), Punk (2019) y Wink (2021), este último lanzado por el señero sello estadounidense Sub Pop.

John Talabot

Un guiño a la matriz española del festival es la presencia de este DJ catalán (cuyo nombre real es Oriol Riverola) que también se presentará en la bienvenida. Se trata de un músico que acumula algo más de una década de trayectoria en que ha lanzado discos de estudio y epés, en que destaca su hit Sunshine. Su álbum debut Fin (2012) consiguió buenas críticas y le dio un nombre en la escena electrónica española y europea. Cerrará el escenario Puntoticket a las 22.25.

Bad Gyal

El sábado tiene entre sus nombres más interesantes el de esta cantante y actriz española, nacida como Alba Farelo en Vilasar de Mar, Barcelona. Su carrera musical comenzó en toda regla en 2016, al lanzar su primer mixtape Slow Wine Mixtape.

A la fecha, cuenta con cuatro producciones de estudio y, a tono con los tiempos, también ha posicionado sencillos como Sin carné, La Prendo y Fiebre, de decidida vocación pistera. Son temas que navegan entre el urbano y el pop sugerente, con los beats marcados y la voz bañada en autotune, como para potenciar el halo de misterio que debe rodear a cualquiera que busque el estrellato. Se presenta el sábado a las 21.00 horas en escenario Primavera.

Japanese Breakfast

Uno de los imperdibles del sábado, es la presentación de este proyecto encabezado por la artista coreana-estadounidense, Michelle Zauner. Declarada admiradora de leyendas indie como Jeff Tweedy (de Wilco), su música se mueve en el plano de la música indie más luminosa y positiva. Con tres discos de estudio, su show se concentra en el material de Jubilee (2021), un trabajo aclamado por la crítica (Rolling Stone le dio 4 estrellas, de 5 posibles), que contiene temas como Paprika (con el que abre sus shows), Be Sweet (escrita con Jack Tatum, de Wild Nothing, otro referente indie), entre otros. Se presenta a las 18.05 en el escenario Santander.

Santiago Motorizado

Santiago Ariel Barrionuevo, es también conocido por su rol al frente a los argentinos El Mató un Policía Motorizado, agrupación con 20 años de carrera que destaca entre los números indie a los que se debe poner atención. Como solista ha desarrollado intereses en la ilustración, bandas sonoras y ha lanzado discos como el muy bueno Canciones Sobre Una Casa, Cuatro Amigos y Un Perro (2021) en que se mueve por distintos estilos (de la zamba Muchacha de los ojos negros a la cumbia Tonto corazón). Esta temporada se ha mantenido en activo con sencillos como La cruz de Santiago y Rayo Eléctrico. El sábado abrirá el escenario Santander a las 14.30 horas.

Arca

Otro nombre interesante a tener en cuenta para el día sábado a las 23.00 horas en el escenario Primavera, es el de esta venezolana oriunda de Caracas. Una artista, que se identifica como no binario, cuya carrera se ha desarrollado en los recovecos de la electrónica desde que lanzó su primer álbum en 2012. Su talento es tal, que su nombre ha figurado en los créditos de producción para artistas como Kanye West (antes de su caída a los infiernos), FKA Twigs, Björk (en el álbum Vulnicura), entre otros. Su creatividad se despliega además en la puesta en escena, y ha sido incluso portada de revistas como Vogue.

Jessie Ware

Un acierto del cartel de Primavera Sound Santiago, es la incorporación de esta artista inglesa, que se ha movido entre el pop, la electrónica y el r&b de total vocación pistera.

Su álbum debut Devotion (2012) la lanzó a la fama y cosechó buenas críticas, pero su primera visita al país es una gran chance para ver en vivo el despliegue de los temas de su muy buen álbum What’s your pleasure (2020), una pieza bailable de principio a fin que bien pudo ser el álbum que amenizara la pandemia, si no fuera por la aparición fulgurante de Future Nostalgia de Dua Lipa. Pero en The Guardian estuvieron claros y le dieron 4 estrellas de 5 posibles. La fiesta está agendada para las 17.15 del domingo en el escenario Puntoticket.

José Gonzalez

Este cantautor y guitarrista sueco-argentino, tiene una vibra particular.

Su música reposada, acústica y paisajista de alguna forma calza muy bien para diseñar atmósferas, de allí a que ha sonado en bandas sonoras de series como The O.C., One Tree Hill, Scrubs, House, entre muchas otras. Con una discografía de 4 álbums, 8 epés, y un disco en vivo, esta suerte de Silvio Rodríguez del primer mundo es un número más que adecuado para escuchar sentado la tarde del domingo, a las 16.20 en el escenario Santander.

Señor Coconut

El atardecer del domingo, a las 20.20 horas, con el sol despidiéndose, será el punto de partida para el show de Señor Coconut. El proyecto (uno de varios) del músico y productor alemán, avecindado en Chile, Uwe Schmidt, en que ha desarrollado interesantes cruces. Precisamente, se le considera uno de los precursores del electrolatino, en que fusiona la electrónica con claves de este lado del mundo. En su discografía destacan títulos como El baile alemán (2000), en que ofrece una relectura de Kraftwerk como una suerte de orquesta tropical sostenida con beats y sampleos (las de temas como Showroom Dummies y Autobahn, son particularmente notables). Un imperdible para los curiosos y los amantes de los cruces improbables, pero efectivos.

MKRNI

Entre los chilenos, destaca el proyecto MRKNI (el apócope de Makaroni), un trío que integran la cantante y artista visual Elisita Punto, más los músicos Marcelo Peña (Miopec) y Sebastián Román. Con una discografía extendida en cinco discos, han desarrollado una propuesta electrónica y sensual, que también se ha desplegado en formato canción hacia temas como Inercia, Mi cuerpo pide, Dime que sí, entre otros. Serán el número de apertura del domingo, a las 14.00 horas en el escenario Primavera, más que recomendable si quiere empezar la jornada bailando.