Crítica de discos y singles de Marcelo Contreras: aplausos para Elvis, Glup! y The Smile

*Elvis Presley - Elvis on tour

1972 es clave en la historia del rey del rock. Si bien al año siguiente protagonizó el histórico concierto en Hawaii, una transmisión pionera vía satélite, cuyo álbum fue el último en encabezar listas en Billboard con su nombre, hace 50 años Elvis disfrutaba su cima final en vivo, antes de que su vida íntima y salud física y mental descarrilaran por completo, hasta desembocar en una prematura muerte en agosto de 1977. Aún se mantenía en forma con voz y carisma inigualables, y sus shows eran electrizantes, como lo demuestra este voluminoso lanzamiento de seis discos de la gira que alimentó uno de sus mejores documentales, Elvis on tour.

Son 145 canciones, contando 91 cortes inéditos, que aprovechan la revalorización de su figura gracias al vertiginoso filme de Baz Luhrmann estrenado este 2022, que devolvió al rey entre las estrellas musicales muertas de mayor facturación este año -110 millones de dólares-, sólo superado por David Bowie con 250 millones. Presley estaba inmerso en el cancionero estadounidense en distintas expresiones, donde el rock era una de varias formas ejecutadas por una magnífica banda. Los dos últimos discos compilan ensayos para la gira donde es posible constatar su perfeccionismo, sin perder el humor.

*Glup! - Provenza

Si hay algo atípico para el medio chileno en los reformados Glup!, es la confianza y el descaro, considerando que su sello musical es no tener sello, sino calcar sin pudor alguno los rasgos de otros, contando Blur y Manu Chao, referentes a los que se suma de manera tangencial Café Tacuba, omnipresente en el único trabajo solista del líder Koko Stambuk, Valiente, publicado en 2009.

Este cover de Karol G recurre de nuevo a la capacidad de mímesis del cuarteto. A pesar de las recientes declaraciones de Stambuk, jactándose de un supuesto instinto pionero al interior de la banda, por reconocer que el urbano marca la pauta y las preferencias masivas, reinterpretan la canción de la estrella colombiana con los ropajes de los desvencijados The Strokes, otra de las agrupaciones que han copiado inmutables. Dicho esto, la pachotada que adelanta un EP de covers de reggaetón y trap de figuras como Bad Bunny y Maluma, funciona con suficiente ingenio sin apelación. La aburrida economía de recursos de este pop latino reinante, asume nuevos contornos, provocando una sorpresa similar a lo ocurrido hace 20 años cuando el punk en español rescató clásicos de la balada hispanoamericana. La consistencia de Glup! por mantener la dinámica veleta merece un aplauso.

*The Smile - Live at Montreux Jazz Festival, July 2022

El único reparo posible a este lanzamiento en directo de una de las mejores sorpresas musicales de este año, es que solo considere una selección de ocho temas, en vez del setlist completo de 17 cortes de la banda británica en su presentación del pasado 12 de julio en el festival de jazz de Montreux en Suiza, una de las citas musicales de mayor prestigio y longevidad del planeta.

Los miembros de Radiohead Thom Yorke y Jonny Greenwood, junto al baterista y tecladista Tom Skinner, plasman un registro sin los vicios recurrentes de los discos en vivo, donde el exceso de control y perilla restan sangre y nervio, en pos de la fidelidad. Acá todo es más crudo y reverberante, con suficiente aire para que cuele la reacción del público que se deja sentir desde Pana-vision, la primera canción de la noche. Thing thing se contiene y estalla liberando el poder sónico del trío; Free in the knowledge y A hairdryer van en tándem, en una experiencia que suma casi 12 minutos de distintos estados anímicos. El cierre corresponde a You will never work in television again, uno de los títulos definitivos en el debut de The Smile, una composición que trae de vuelta la garra desterrada hace lustros en Radiohead.