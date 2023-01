Joss Stone regresa a Chile en su gira aniversario “20 años de Soul”

Joss Stone prepara su regreso a Chile en el marco de la celebración de sus 20 años sobre los escenarios. La reconocida artista inglesa, estará de gira en Europa durante los meses de febrero y marzo, para luego presentarse en el escenario del Gran Arena Monticello el próximo 8 de abril.

Stone llega a Chile con un 2022 marcado por hitos como, el lanzamiento de su octavo álbum Never Forget My Love y un álbum especial navideño lanzado a finales de septiembre. Además, de presentaciones en festivales de Barcelona, Hamburgo, Países Bajos e Italia.

20 años de Soul le dará la oportunidad a sus fanáticos de proponer qué canciones del repertorio de Joss formarán parte del setlist presentado, a través del Facebook oficial de la artista.

La cantante cuenta con nueve álbumes de estudio y hits como Super Duper Love y su canción nominada a los Grammys, You Had Me. Joss ha sido reconocida por experimentar su poderosa voz soul con distintos géneros musicales como el reggae y hip hop a lo largo de su carrera.

Las entradas para asistir al Gran Arena Monticello ya se encuentran a la venta por Topticket.cl