Robert Plant revela por qué permitió incluir Inmigrant Song en Escuela de Rock

En una reciente entrevista para Vulture, el vocalista de Led Zeppelin Robert Plant explicó sus razones para permitir que la canción Immigrant Song apareciera en la película Escuela de rock (2004). “Mi respuesta fue: por qué no? Nuestras canciones no vinieron de Valhalla. Tampoco es el destino preferido. Me gusta la idea de pasar el martillo a otro tiempo.”

Inmigrant Song, canción del álbum Led Zeppelin III (1970) fue usada en una parte de la película donde el personaje de Black, el profesor Dewey Finn, transporta su banda de estudiantes tras su postulación a la batalla de las bandas. Black entrega un cover apasionado del tema mientras lleva a los estudiantes de vuelta a su escuela, elogiando a Summer (Miranda Cosgrove) por su idea de hacer pasar a los estudiantes como niños con enfermedades terminales para entrar al evento llenisimo.

“Jack Black hizo un plato magnífico de la canción”, declaró a Vulture, agregando que a pesar de tener un riff “demencial” la canción del inmigrante no es una muy fácil de enseñar a niños. Explicó, “Todos lo entienden, tanto jóvenes como viejos. Es una gran canción. No solo levemente ridícula sino completamente ridícula, especialmente si consideramos que se escribió en un avión que dejaba Islandia. Enseñarla a los niños es importante.”

Explicando que permitir el uso de la canción en la película era un riesgo “inmediatamente atractivo”, Plant elogió a Jack Black. “Todos mis nietos han sido capaces de tocar los riffs de Jack Black. Creo que fue la decisión correcta, hacer explotar nuestro mito por un rato, porque solo es un mito. No importa. He visto la película y la encuentro divertida”.

Led Zeppelin son una banda conocida por su reticencia a permitir que canciones aparezcan en películas. Taika Waititi, director de Thor: Ragnarok (2017) cuenta que la inclusión de la misma canción en la cinta de Marvel tomó meses de negociaciones.

La banda se separó en 1980 luego de la muerte del baterista John Bonham, y desde ese entonces solo se han reunido algunas veces para tocar conciertos individuales. El último de estos ocurrió en 2007.

Puedes ver la escena aquí.