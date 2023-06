¿Quién fue? The last of us revela que Pedro Pascal no fue el único actor considerado para el rol de Joel

Antes que se diera por finalizada la negociación y se anunciara que tras su notable paso por The Mandalorian, el actor chileno Pedro Pascal interpretaría a Joel Miller en la aclamada serie de HBO de The Last of Us , se informó que había varios actores para el papel. Pasa que el showrunner de la serie, Craig Mazin, en charla con el medio estadounidense Happy Sad Confused confirmó que tuvo conversaciones con otro actor, ya que inicialmente el intérprete nacional no estaba disponible.

“Pedro estuvo en nuestra lista desde el principio. Nos dijeron que no estaba disponible, y luego, mientras estábamos dando tumbos, recibí una llamada de su agente que dijo: ‘Sabes, en realidad podría estar disponible’” .

Pero mientras Mazin caminaba por las paredes para solucionar el embrollo, hizo un contacto con un nombre de la industria que podría sustituir a Pascal. Así, tomó el celular y marcó un número. Nada menos que el de Matthew McConaughey.

“Hablé con Matthew. No puedo decir que fue una serie [de conversaciones]. Fue más como, ‘Oye, aquí hay algo de qué hablar’”. Sin embargo, Mazin asegura que no se avanzó mucho más.

Otros nombres que sonaron fueron el ganador del Oscar Mahershala Ali, rumor que fue esparcido por Jeffrey Pierce, el actor quien interpreta al hermano de Joel. Sin embargo, Mazin descartó que eso haya sido así.

The Last of Us tendrá una confirmada temporada 2, aunque -por ahora- la producción se encuentra actualmente estancada debido a la huelga de escritores y guionistas de Hollywood.