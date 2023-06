Evanescence y Candlebox vuelven a Chile y encabezan el festival Milenia 2023

Oficial: Evanescence y Candlebox vuelven a Chile y esta vez a cerrar el festival Milenia que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de octubre en Espacio Riesco.

Será una jornada histórica con la banda liderada por Amy Lee que vuelve a Chile después de seis años. Recordemos que Evanescence se presentaron por primera vez en nuestro país en abril de 2007 en la Pista Atlética y luego volverían en octubre de 2012 y mayo de 2017 al Movistar Arena. Esta vez vuelven recargados y tras la exitosa gira de 2022 junto a Korn por los Estados Unidos. La banda, oriunda de Arkansas, publicó en 2021 su más reciente y quinto álbum The Bitter Truth, disco que los trajo de regreso a los listados de popularidad.

Histórico fue su recordado y vigente debut titulado Fallen publicado hace ya 20 años. Evanescence estarán en gira por tierras latinas desde el 7 de octubre para dar 3 fechas en México. Después de tocar en Milenia 2023 en Chile, harán Argentina y 4 fechas en Brasil hasta el día 28 de octubre.

Por su parte Candlebox, liderados por su vocalista Kevin Martin, vienen a Chile a celebrar 30 años de existencia en su gira 30 Years American Made y tendrán nuevo álbum bajo el brazo. Se trata de The Long Goodbye a publicarse el próximo 25 de agosto, pero como en julio se cumplen 30 años de su histórico y exitoso álbum debut, la banda presentará de forma íntegra este gran álbum que incluye clásicos como Far Behind, Cover Me, You o Change.

Candlebox están de gira por los Estados Unidos hasta fines de septiembre, demostrando la vigencia de su propuesta que se resume en 7 discos, siendo Wolves, su último trabajo publicado en pandemia. El festival Milenia 2023, en su primera edición, sumará pronto una serie de bandas más y muchas actividades, pero serán Evanescence y Candlebox quienes encabecen esta imperdible jornada de octubre.

La venta de entradas comenzará este martes 4 de julio a las 11 del día por el sistema Puntoticket.

Preventa 1 General: $49.000

Preventa 1 VIP: $90.000

Preventa 2 General: $55.000

Preventa 2 VIP: $105.000

General : $64.000

VIP: $120.000

Más información en el Instagram de Milenia y en su cuenta de Facebook.