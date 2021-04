Amy Lee, líder de Evanescence, dueños de uno de los discos más elogiados del año: “Cuando se trata de ser creativa, estar aislada es algo bueno”

hace 37 minutos

Foto: Nick Fancher

La banda lanzó a fines de marzo The bitter truth, álbum que frena la sequía de una década sin música nueva. Aunque se podría pensar en una apuesta complicada en los tiempos que corren, la voz de Going under despeja dudas y sitúa la creación del disco como una experiencia diferente y necesaria.