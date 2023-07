“No man’s woman”: la declaración de Sinéad O’Connor y una frase de la que se arrepintió

Entrando la década de los 2000, Sinéad O’Connor ya había tomado con todo el timón de su carrera, consolidando su apuesta por lo alternativo, lejos del glamour y la sensualidad clásicas de las mujeres en el pop. Así, publicó su quinto álbum de estudio, Faith and Courage, en cuya portada había un cambio notorio: llevaba el cabello algo más crecido, ya no rapado.

En esos años, acababa de ser ordenada como sacerdote por un grupo católico independiente no reconocido por Roma, la iglesia latino-redentina de Lourdes, por lo que ratificaba aún más su visión poco convencional de la vida, siempre haciendo las cosas a su manera.

Sinead O'Connor en su ordenación sacerdotal, de 1998.

El primer single del álbum era la canción No man’s woman, el cual resultó ser una declaración. En su letra, Sinead O’Connor se manifestó estar harta de ser empujada por los hombres y se proclama a sí misma como una mujer independiente con una fuerte conexión con su fe. “No quiero ser mujer de ningún hombre / Tengo otro trabajo que quiero terminar / No he viajado tan lejos para convertirme / mujer de ningún hombre”. Directa, sin rodeos.

En un parte también dice: “Porque un hombre puede falsificarte, tomar tu alma y hacerte miserable con tanto dolor”, por lo que se interpretó como un ataque hacia el género masculino. Sin embargo, en una entrevista con la revista Curve aclaró que no era así.

“Este álbum se ha hecho con muchos hombres que han puesto sus hermosas almas en este disco y la canción no es para nada un ataque a los hombres. Simplemente habla de no querer ser novia o esposa, sino de preferir tener una relación con el espíritu del hombre”.

Y en la charla llevó el asunto más lejos, ya que se declaró lesbiana. Por ello, cuando interpretó la canción en The Rosie O’Donnell Show , obtuvo reputación como himno gay, asegura el sitio especialiado Songfacts.

Sin embargo, esa declaración no tenía sustento. En 2004 contrajo matrimonio con un hombre, Nick Sommerlad, por lo que fue acusada de haber hecho de su supuesto lesbianismo un truco publicitario. La irlandesa admitió el error y reconoció que se apresuró al etiquetarse como lesbiana. Eso sí, al diario británico The Independent sostuvo que igualmente no se sentía parte de ninguna categoría.

“Creo que fue una sobrecompensación de mi parte declararme lesbiana. No fue un truco publicitario. Estaba tratando de hacer que alguien más se sintiera mejor. Y posteriormente me causé dolor a mí misma. No estoy en una caja de ninguna descripción”.