Marta Sánchez: “Hay un feminismo a ultranza que pienso que es demasiado abusador para con los hombres”

Marta Sánchez ya tiene historia con Chile. La cantante española ha visitado nuestro país en numerosas ocasiones, entre ellas, tres citas en el Festival de Viña del Mar: una al amparo del grupo Olé OIé – donde vivió el recordado baile de ‘la colita’ – y otras dos oportunidades en solitario, instancias en las que cantó y bailó éxitos como Desesperada o Arena y sol.

Es más, su nombre sonó fuerte cuando Andrea Bocelli arribó a la Ciudad Jardín para la última edición del certamen. ¿Aparecería Marta Sánchez cantando Vivo por ella junto al tenor italiano? A pesar de que las dudas se disiparon rápidamente, el nombre de la artista siguió haciendo eco en Chile, debido a sus dos próximos conciertos en suelo nacional.

“Hubiera sido una maravilla volver a la Quinta y cantar con Andrea. Estuve con él en agosto, en el Festival Starlite, y volvimos a cantar juntos la canción. Es una pena que no fuese posible en Viña del Mar”, comenta Marta Sánchez en una conversación con Culto.

— ¿Le gustaría volver a presentarse en el Festival de Viña?

Me encantaría. Siempre lo pasé muy bien cantando en la Quinta Vergara, y siempre salí con una alegría muy grande, porque siempre me dieron la antorcha o la gaviota, bueno, cuando empecé a ir a Viña todavía era antorcha. Me llevé las dos (ríe). Muy buenos recuerdos. Es un público que te ama o te odia, pero yo siempre tuve la suerte de que me amaron, y estuve hasta en una ocasión como jurado.

Después de ocho años, Marta Sánchez regresa a Chile con un show en Enjoy Viña del Mar el viernes 17 de mayo y en Enjoy Santiago el sábado 18 de mayo, instancias donde presentará su último disco, titulado 21 Días, del cual se desprende el single Brillar, que nombra su gira.

—¿Por qué esperar tanto tiempo para regresar?

El artista no es quien decide realmente cuando va a un país. Eso surge con el trabajo, con la demanda de conciertos de empresarios. Yo siempre quiero viajar y siempre me siento muy activa para coger un avión, viajar y trabajar.

Para las próximas fechas promete un concierto íntimo. “Es un concierto que reúne todos mis éxitos, supongo que también alguna canción les sonará nueva, porque hace tiempo que no voy a Chile, pero bueno, mis seguidores más acérrimos saben bien de mi música y están al día. Me escribe mucha gente en mis redes sociales pidiéndome que vuelva, así que yo creo que será una visita muy agradecida. Es un buen momento para volvernos a encontrar mi público y yo”, comenta la cantante.

La música y el romanticismo

Mujer (1993), el primer álbum de estudio de Marta Sánchez, cumplió tres décadas desde su lanzamiento el año pasado. El disco, que integra canciones como De mujer a mujer, Desesperada y Olvídate de mí, es uno de los más insignes de la carrera de la compositora española.

— ¿Qué ha cambiado desde el lanzamiento de Mujer?

Muchísimo. Ha cambiado la infraestructura industrial de la música, se graban muchas cosas con máquinas de sonido, antes era solo instrumentos, se han perdido mucho los puentes de las canciones… Como todo, cambian las modas y vamos con el progreso.

— ¿Es positivo ese progreso?

Es diferente, no es mejor ni peor, son propuestas nuevas y hay modas. Creo que las modas vienen y van, todos son ciclos que van cambiando, pero no deja de ser buena la música que se hace.

— Hablando de modas, aquí en Chile es muy popular la música urbana, el reggaetón y el trap. ¿Incursionaría alguna vez en esos géneros?

No. No soy muy de estilo. A lo mejor no descarto que alguna canción me guste, de hecho, hice mi segunda canción con Carlos Baute, que se llama Te sigo pensando, que tiene algo de esos sonidos, pero creo que mi voz está hecha para otros estilos.

— Mencionó a Carlos Baute. ¿Podría haber una nueva versión de Colgando en tus manos?

Es una canción que es tan linda como es, que no sé si podría mejorar, porque ya es tan increíble. Pero eso dependería más de él, que es el autor de la canción.

—En una entrevista en su última visita a Chile, reflexionó sobre el romanticismo en vivir la música.

Ya la gente compra menos discos y el físico está un poco en capa caída, pero han vuelto a traer los vinilos. Al menos aquí en España está muy de moda que la gente adquiera el vinilo, el tocadiscos, y es muy bonito tener una discoteca en tu casa, que puedas oír la aguja del tocadiscos. Yo creo que en algún momento volverá el CD.

Entiendo que la gente de ahora, los millennials, quieran esa forma más fácil de llevar la música en sus dispositivos telefónicos. Pero es una pena que se perdiera, es como lo triste de no escribir cartas y que solamente nos escribamos por WhatsApp. Los tiempos cambian.

La edad y el feminismo

La Marta Sánchez de hoy escucha Bruno Mars, Rosalía, Coldplay y música clásica. “Nunca dejo de escuchar música”, afirma a Culto la artista de 58 años. “Me gustan cosas y otras no tanto. Creo que hay muy buenos artistas y que siempre está muy patente la creatividad y el talento de muchos de ellos.

—En internet hay muchas notas sobre su edad o su apariencia, a pesar de su gran talento. ¿Cree que los medios de comunicación son sexistas en ese sentido?

Siempre ha habido y siempre lo habrá. Es algo muy difícil de acotar. Los hombres siempre van a pensar de una manera y las mujeres de otra y hay que luchar por los derechos de igualdad, pero yo creo que aunque nos queramos comparar, siempre vamos a ser muy diferentes. El hombre y la mujer somos diferentes. Por lo que deberíamos luchar siempre es por la igualdad.

—¿Y respecto a los enfoques sobre su edad?

Todos vamos a envejecer y es ley de vida, cumplir años también es no estar muerto. Es algo que es inevitable y creo que, si tienes suficiente energía y ganas para continuar, es bastante descalificante que te valoren por tu edad y no por tu talento.

—¿Usted se considera feminista?

Depende de qué feminismo. Hay un feminismo a ultranza que pienso que es demasiado abusador para con los hombres, y hay otro feminismo que es más moderado, que es el que más me gusta a mí.