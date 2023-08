Un fenómeno del siglo XXI: Taylor Swift a la altura de Madonna y Michael Jackson

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

Michael Jackson, Taylor Swift, Madonna

A propósito del éxito de la gira mundial The eras tour, que trae a la artista a Sudamérica (pero no a Chile), el New York Times detalló que la atención mediática hacia su figura solo es comparable con lo que ocurría hace algunas décadas con las dos leyendas del pop.