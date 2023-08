Soulfía invita a las maldades junto a Drefquila

La artista exponente del género urbano femenino, Soulfía, rompe con su silencio musical y estrena esperada colaboración junto a DrefQuila titulada Maldades, un sencillo de sonidos nostálgicos que invita al desenfreno acompañado de un enérgico beat.

Sobre las inspiraciones que marcan este lanzamiento, Soulfía destaca el hit Me matas de Rakim & Ken-Y a través de la estrofa “Me matas, cuando me miras y no me hablas”.

“Queríamos lograr un reggaetón que contagiara sensualidad y, en el proceso creativo de la producción de la canción, estuve escuchando muchas canciones antiguas que lograran la sensación que yo imaginaba para el tema. Rakim y Ken-Y son altas inspiraciones, personas icónicas y en este junte con Dref interpolamos la canción Me matas”, explicó la cantante.

Sobre este nuevo junte, el reconocido artista urbano, DrefQuila, comentó: “Para mí trabajar con Soulfía fue increíble, creo que es una artista muy talentosa y tiene muy claro lo que quiere y lo que quiere proyectar. En el estudio me sorprendió mucho, su voz es de las más duras en el género femenino, a mí me mueve mucho el reggeaton antiguo y fue un punto clave.”.

Maldades viene a sumarse a los ya estrenados singles Antes que y Divina, canciones que han demostrado la gran versatilidad musical de la artista donde ha experimentado desde el R&B a un enérgico pop y ahora sorprendiendo con un reggaetón de sonidos clásicos.