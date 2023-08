La cultura de la basura de Los Prisioneros vuelve en vinilo doble y suma dos canciones

Con su habitual estilo directo, Jorge González solía admitir que La Cultura de la basura, el tercer disco de Los Prisioneros, era el más desconocido del trío sanmiguelino. Hasta ahora estaba disponible en vinilo tras la reedición del año 2012 que volvió a poner en circulación la discografía publicada por el trío en los ochenta. Pero a poco más de 35 años del lanzamiento de ese álbum, la distribuidora Punto Musical, que controla el mercado de abastecimiento de LP’s de la mayoría de las disquerías del país, prepara una nueva edición.

Se trata de un proyecto que se viene trabajando desde hace dos años junto a la firma Selknam, que cuenta con una fábrica de vinilos en Chile. Es la misma sociedad que se dedica a editar solo trabajos de autores chilenos como Manuel García, Joe Vasconcellos, Saiko, Nano Stern, entre otros. La idea de volver sobre La cultura de la basura, dicen, surgió a partir de la dinámica de las ediciones aniversario tan propia del mercado discográfico, por ello se decidió aprovechar la efeméride. Además, todavía existe una demanda por la música del grupo. “Son los discos más vendidos a nivel nacional, entonces decidimos tomar a Los Prisioneros como punta de lanza”, apunta Carlos Suárez, gerente de compra y contenidos de Punto Musical.

Los Prisioneros Archivo Histórico / Cedoc Copesa

Desde la distribuidora detallan que esta reedición es un disco doble en formato gatefold (es decir, en que la funda se abre como un libro donde a menudo se imprimen letras y fotografías), que en lo fundamental, ofrece un producto de mejor calidad de audio respecto a la conocida en 2012. La diferencia es que aquella se realizó a partir de matrices tomadas de los discos compactos, es decir, no se ocuparon las cintas originales. “Esa edición tenía algunos reparos porque es un disco muy largo y el audio no era del todo bueno, era bastante débil”, detalla Suárez.

En cambio, esta reedición se trabajó con la venia de Universal Music Group, compañía que controla el catálogo de la banda (salvo La voz de los 80′ de propiedad de la etiqueta Fusión) tras adquirir la discográfica EMI en una operación de alcance global registrada hace poco más de una década. Eso permitió acceder al material histórico de la banda. “Esto fue ensamblado de forma de obtener un sonido mucho más poderoso que la edición que se lanzó en 2012, pero con la esencia original. Vas a poder escuchar mucho mejor los bajos, los cierres de las canciones se sienten con un sonido mucho más nítido y sin ruido, porque el otro tenía ruido”, detalla Suárez.

La nueva reedición de La cultura de la basura

Otro punto clave de este nuevo lanzamiento es que tras una exhaustiva revisión fue aprobado por los mismos músicos, Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. “Se les envió el pressing, se les explicó el concepto y los tres Prisioneros aprobaron la idea. Claudio hizo algunas correcciones al arte y Jorge a las letras”, agrega Suárez.

Publicado en 1987, La cultura de la basura apenas tuvo promoción en Chile, debido a la decisión de las autoridades de la época de revocar los permisos para realizar presentaciones en recintos fiscales, sumado a la escasa difusión radial que le penaba al trío, más al manifestar su decidido apoyo a la opción No de cara al plebiscito que definió en las urnas la continuidad de la dictadura de Augusto Pinochet.

Los Prisioneros durante la gira de La cultura de la basura. Archivo Histórico / Cedoc Copesa

Como novedad, la reedición incluye dos de los tracks lanzados en la edición Latinoamericana del álbum, publicada en 1988, que no figuraban en la lista original de canciones; el sencillo We are sudamerican rockers y la versión de Lo estamos pasando muy bien cantada por González. Eso sí, también se puede escuchar la primera grabación de esta última en que Narea hizo de cantante. Pero no se incluye nuevo material gráfico o fotografías inéditas de la época.

La nueva reedición de La cultura de la basura arranca con una primera tirada de 2000 ejemplares. Quienes deseen adquirir una de estas tendrán una oportunidad este sábado 12 de agosto, ya que se pondrá a la venta en forma exclusiva durante la celebración del Día Internacional del Vinilo. En su segunda edición en el país, el evento organizado por Discos Kolala y Vinilo Garage se realizará en el Café La Subida, ubicado en Pedro de Valdivia Norte 691, Providencia, entre las 10:00 de la mañana y hasta las 20:00 horas, con entrada liberada. Por cierto, también estará disponible en las disquerías y tiendas del rubro.