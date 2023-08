“Me trataron de ladrón”: mira el trailer de la sátira de Pablo Larraín sobre Pinochet

“Yo no quiero vivir 250 años más. Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón”, exclama Augusto Pinochet (Jaime Vadell) en el primer adelanto de El conde, el décimo largometraje de Pablo Larraín y el primero que filma en blanco y negro y junto a Netflix.

Presentada como una sátira de terror coescrita en dupla con Guillermo Calderón, la película retrata al protagonista como un vampiro de siglos de vida que, aburrido con la forma en que el mundo lo recuerda, decide dejar de beber sangre y finalmente morir.

Foto: Pablo Larraín / Netflix © 2023

Una decisión a la que llega mientras habita una mansión en ruinas en el extremo sur del país junto a su esposa (Gloria Münchmeyer) y recibe la visita de sus cinco hijos, los que –según revela la plataforma– son interpretados por los actores Marcial Tagle, Catalina Guerra, Amparo Noguera, Diego Muñoz y Antonia Zegers. “Es verdad que yo he cometido errores… Errores de contabilidad”, les dice su padre.

Según muestra el adelanto, en la ficción también juegan un rol clave los personajes de Alfredo Castro y Paula Luchsinger, quien encarna a una mujer introducida como una “joven contadora francesa” que se aparece en la aislada residencia del conde.

“Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia”, explicó Larraín en un comunicado.

Y agregó: “La impunidad brutal que representa Pinochet debía ser encarada directamente, mostrándolo por primera vez de frente. Para eso, hemos utilizado el lenguaje de la sátira y farsa política”.

Foto: Pablo Larraín / Netflix © 2023

La cinta fue filmada durante 2022 en cuatro regiones del país, dentro de las que destacan la exestancia de Oazy Harbour, ubicada en la Región de Magallanes, y en la Antártica chilena.

Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica, señaló: “Nuestro compromiso con Chile y el audiovisual chileno queda contundentemente manifiesto con El conde, la nueva película de Pablo Larraín, cuya mirada y universo nos traen una película única, hipnótica y poderosa, como toda su cinematografía”.

Su estreno mundial está programado para este jueves 31 de agosto, en el marco de la 80° edición del Festival de Venecia, donde Larraín ya ha competido en cuatro ocasiones (Post mortem, Jackie, Ema, Spencer) y en esta oportunidad coincidirá con los nuevos trabajos de David Fincher, Michael Mann, Sofia Coppola, Ryûsuke Hamaguchi y Yorgos Lanthimos, entre otros.

Tras esa exhibición, el largometraje debutará en cines chilenos el jueves 7 de septiembre y luego será el turno de su llegada al catálogo del servicio de streaming, el 15 de ese mes.

A continuación, revisa el trailer, nuevas imágenes y el afiche:

Foto: Pablo Larraín / Netflix © 2023

Foto: Pablo Larraín / Netflix © 2023

Foto: Pablo Larraín / Netflix © 2023