Una noche con el nuevo Luis Miguel

Cuenta regresiva: el “Sol de México” está cada vez más cerca de Chile. Comenzó el Luis Miguel tour 2023 el pasado jueves 3 en Argentina.

En Santiago, el astro de la canción empezará una tanda de diez fechas el próximo lunes 21 de este mes en el Movistar Arena, del Parque O’Higgins, a lo que sólo esta mañana sumó un nuevo aterrizaje para el 2 de marzo de 2024, en un evento que se perfila para un estadio, con la alta posibilidad de que sea en el Bicentenario de La Florida o en el Nacional, dependiendo si aún sigue inhabilitado debido a los Juegos Panamericanos 2023.

Allende Los Andes, el intérprete también desplegará un total de diez presentaciones. Casi invencible a ambos costados de la cordillera.

Una noche explosiva

El escenario del Movistar Arena de Buenos Aires explotó con el brillo del mexicano, quien la semana pasada dio un espectáculo imponente y a prueba del paso del tiempo, su retorno luego de cuatro años alejado de los escenarios, con un último show que había sido el 16 de septiembre de 2019 en Las Vegas.

Ahora, de nuevo está en los escenarios, en esta flamante gira que lo llevará por Sudamérica, México y Estados Unidos con 45 conciertos en sólo 4 meses, en donde deleitará con su extraordinaria voz y su estilo de siempre. Y además con un desafío: renovarse para otras generaciones, sobre todo tras el suceso de 2018 de su serie biográfica de Netflix.

¿Hay un público más joven que haya asistido al despegue de su periplo en la capital argentina? En cuanto al gentío que colmó el recinto, está claro que en su gran mayoría son mujeres de 30 a 35 años en adelante, claramente una audiencia adulta, la misma que lo sigue con fervor y devoción desde los años 80, sus días de gloria.

Pero sí, también hay presencia de seguidores más jóvenes, precisamente aquellos que cayeron embrujados ante la narrativa de dolor, esfuerzo y fenómeno que supuso la producción de Netflix de hace un lustro.

A todos ellos, independiente de sus edades, “Micky” responde irrumpiendo desde una tarima, puntual, vistiendo un elegante traje negro que hace resaltar su delgada figura. Está mucho más esbelto que en sus últimas apariciones en escena: según la prensa de su país, ha bajado 20 kilos en los últimos años, acatando una dieta de ayuno de 36 horas, no recomendable según los especialistas.

Quizás todo ello le sirve para sostener una cita de dos horas y media de extensión, donde regala sonrisas y buen ánimo, aunque prácticamente no le dirige la palabra al respetable en ningún minuto.

A ellos, en rigor, les da un poco igual.

Se da un gustito

El fervor de sus fans se hizo sentir cuando salió salió al escenario con toda la energía para dar inicio del show con su famoso clásico Será que no me amas. El Arena se caía abajo con los gritos, aplausos, euforia y amor de los 16 mil fans presentes. La espera para volverlo a ver en vivo valió la pena.

El espectáculo cuenta con un dron que permite transmitir imágenes del sitio, con lo que el público presente puede estar al tanto de todos los detalles y ver al astro desde distintos ángulos en las pantallas gigantes que lo rodean.

Arriba del escenario se ve un gran despliegue de músicos, conformado por 12 instrumentistas de cuerdas, 5 músicos de viento, 3 coristas y el resto de la banda, 24 en total que le dan un exquisito sonido al concierto. Ese escenario está conformado por una tarima al frente y tres desniveles en la parte trasera, mientras que una pantalla gigante que sirve como telón de fondo proyecta imágenes de videos musicales y sobre la parte alta hay otras tres de menor tamaño. Todo gira en torno al rey Sol.

Ante ello, a sus 53 años, también se da sus gustos. Incluso frente a lo imposible: como por ejemplo, cantar con una estrella ya fallecida. En un encuentro virtual, interpreta el tema Smile con Michael Jackson. Ambos lo grabaron por separado a fines de los 80, pero nunca pudieron concretar una alianza, pese a que hubo gestiones. El artista había manifestado que uno de sus grandes anhelos era cantar con el estadounidense y en esta gira lo hizo realidad, momento sumamente emotivo del espectáculo.

Otro momento único del espectáculo es cuando sale al escenario un conjunto de 14 mariachis para cantar los temas El Balajú, Llamarada, Si nos dejan, La Bikina y La media vuelta.

Además de sus clásicos boleros, el artista se dio otro gusto en este comienzo de gira: en el medio del show, una pareja de bailarines se adueña del escenario y el mexicano comienza a entonar sus tangos preferidos: Por una cabeza, Volver, Uno y El día que me quieras . El público estallo de euforia en ese minuto.

Finalmente, el cartel anunció el capítulo Pop, donde sobresalieron las interpretaciones de Quiero, Qué nivel de mujer, la power-ballad No me puedes dejar así y La incondicional.

Antes del último enganchado de hits no faltaron los globos gigantes entre el público y el despliegue del circular piano 360 del tecladista, justo antes de Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul, Isabel y Cuando calienta el sol.

Hubo lluvia de papelitos por los aires, como un cierre de fiesta, y el adiós con su versión de Cucurrucucu paloma, donde un dron lo filmó de cerca antes de volar por encima de toda la platea.

*Lista de temas

Será que no me amas

Amor, amor, amor

Suave

Culpable o no

Dormir contigo

Te necesito

Es por ti

Hasta que me olvides

Dame

Romance (popurrí) (No me platiques más -Usted -La puerta-La Barca- Inolvidable)

- No se tú (popurrí) (Por debajo de la mesa- No se tú)

- Segundo Romance (popurrí) (Como yo te ame-Solamente una vez- Somos novios- Todo - Nada-Nosotros)

- Tangos (popurrí) (Por Una Cabeza-Volver-Uno- El Día que me quieras)

- Sonríe (Encuentro virtual con Michael Jackson)

- Come Fly With Me (Encuentro virtual con Frank Sinatra)

- (Popurrí) (un hombre busca una mujer-Cuestión de Piel-Oro de Ley)

- Amante del Amor (popurrí) (Amante del Amor- Más allá de todo-FrÍa como el viento-Tengo todo excepto a ti- Entrégate)

Con Mariachis:

El Balajú

Llamarada

Si nos dejan

La Bikina

La media vuelta

Popurrí) Quiero/Que Nivel de Mujer/Mujer de Fuego

(Popurrí) No me puedes dejar así/Palabra de honor/ La incondicional

Te propongo

Ahora te puedes marchar/la chica del bikini azul/ Isabel

Cuando calienta el sol

Cucurrucucú paloma