Luis Miguel sorprende con su delgadez y con su voz intacta en el inicio de su gira en Buenos Aires

“Impecable”. De esa manera titulan varios medios argentinos el espectáculo que la noche de este jueves 3, Luis Miguel ofreció en el Movistar Arena de Buenos Aires, el primero de diez agotados recitales que el astro latino dará en la capital argentina.

La dosis y la maratón se replicará en Chile: Micky también desplegará 10 fechas en el país, en el mismo Movistar Arena del Parque O’Higgins, agendadas para el 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 de agosto y 4, 5 y 6 de septiembre. Un récord. Juntará a más de 100 mil personas. Los boletos volaron y, también, ya no queda opción de encontrar localidades.

“Visiblemente más flaco, con riguroso traje negro y corbata al tono sobre una camisa blanca, Luis Miguel no paró de sonreír y saludar a su público entre una canción y otra”, es otro de los apuntes que anota el diario Clarín, para destacar un punto que siempre desata morbo y curiosidad: ¿cómo se ve hoy el Sol de México? Según las reseñas y los videos que circulan por la web, está visiblemente más esbelto. Según se ha escrito en medios hispanohablantes, ha perdido 20 kilos en los últimos años.

El espectáculo parte con el intérprete emergiendo desde una tarima, secundado por una pantalla gigante -más grande de lo habitual para un show en un arena- y otras más medianas para que nadie se pudiera perder detalle de su performance. Antes de su irrupción, en esas mismas pantallas se proyectas imágenes de toda su carrera, desde sus años de estrella infantil hasta sus días adultos de bolero y música mariachi.

Todo secundado por una agrupación que integran tres coristas, cinco vientos, dos tecladistas, guitarrista, bajista, percusionista y baterista).

Una travesía

De alguna forma, ese es el viaje que propone la cita: todas las etapas de “Luismi” envasadas en una sola noche. Parte con, por ejemplo, un clásico: Será que no me amas.

“Y cuando comenzó a escucharse su voz, intacta pese a la batalla contra el tiempo, ya no quedaban dudas: está de nuevo en su forma”, esa la frase con que rotula Infobae los primeros minutos del espectáculo.

“Sin dar respiro, la banda contó tres y a la coda de la primera canción, le pegaron “Amor, amor, amor”. E inmediatamente después, “Suave”. Un arranque inmejorable, para romper el hielo, muy arriba y apto para todo público. “Culpable o no” mantuvo la intensidad en el coro popular pero llevó las cosas hacia el lado del bolero. Y ahí la banda y el cantante arremetieron con un enganchado de lentos que incluyó “Dormir contigo”, “Usted”, “La puerta” e “Inolvidable”, sigue el medio.

En No sé tú, tuvo los primeros gestos de cercanía hacia la audiencia, cuando saludó con apretones de manos a las primeras filas, aunque, en las dos horas y media sobre el escenario, prácticamente nunca dirigió la palabra ni tuvo un discurso más extenso. Así es Micky.

Luego la velada siguió con un bloque dedicado a los tangos, para más tarde rematar en dos duetos virtuales: Smile, con Michael Jackson, con quien nunca grabó; y Come fly with me, con Frank Sinatra, con quien sí cantó en su álbum Duets, de 1994.

Luego llegó el tramo Mariachis, con 14 músicos con sus enormes sombreros mexicanos, que se sumaron a Luis Miguel en temas como La fiesta del mariachi, donde quedó en mangas de camisa negra y chaleco.

Finalmente, el cartel anunció el capítulo Pop, donde sobresalieron las interpretaciones de Quiero, Qué nivel de mujer, la power-ballad No me puedes dejar así y La incondicional.

Antes del último enganchado de hits no faltaron los globos gigantes entre el público y el despliegue del circular piano 360 del tecladista, justo antes de Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul, Isabel y Cuando calienta el sol.

Hubo lluvia de papelitos y el cierre con su versión de Cucurrucucu paloma, donde un dron lo filmó de cerca antes de volar por encima de toda la platea.

“A los 53 años y con 40 de carrera, el mexicano volvió a demostrar por qué es una de las máximas figuras de la música en español, con seguidores de siempre y una nueva generación de fans que lo descubrieron gracias a la popular serie en Netflix sobre su vida”, cierra su crónica el diario Clarín.

*Estas son todas las canciones que interpretó:

Será que no me amas

Amor, amor, amor

Suave

Culpable o no

Dormir contigo

Sol, arena y mar

Te necesito

Es por ti

Hasta que me olvides

Dame

No me platiques más

Usted

La Puerta

La Barca

Inolvidable

Por debajo de la mesa

No sé tú

Como yo te amé

Solamente una vez

Somos novios

Todo y nada

Nosotros

Por una cabeza

Volver

Uno

El día que me quieras

Sonríe

Come fly with me

Un hombre busca a una mujer

Cuestión de Piel

Oro de ley

Amantes del amor

Más allá de todo

Fría como el viento

Tengo todo excepto a ti

Entrégate

La Bikina

Quiero

Qué nivel de mujer

Mujer de fuego

No me puedes dejar así

Palabra de honor

La incondicional

Ahora te puedes marchar

La chica del bikini azul

Isabel

Cuando calienta el sol

Te propongo

Cucurrucucú Paloma