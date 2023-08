Íntimo y estremecedor: cómo es el documental que muestra la historia de amor de Paulina Urrutia y Augusto Góngora

Una hebra central del cine de Maite Alberdi es su capacidad para registrar momentos íntimos y genuinos, imágenes cargadas de humanidad que hablan con elocuencia de su tacto, rigor y paciencia.

Así lo ejercitó en sus primeros cuatro largometrajes y en sus cortos, una obra con la que alcanzó reconocimiento internacional y se consolidó como una de las mejores realizadoras chilenas de los últimos años. En su nuevo documental, La memoria infinita, que se estrena en salas este 24 de agosto –y al que accedió Culto de manera anticipada–, incorpora nuevos recursos y continúa expandiendo sus horizontes como cineasta.

Alberdi llegó a la historia de Augusto Góngora y Paulina Urrutia porque fue invitada a participar en una clase que la actriz impartió en la universidad en la que era docente. A la realizadora le llamó la atención que Góngora, diagnosticado con Alzheimer desde 2014, estaba completamente integrado a esa actividad en particular, realizando preguntas y compartiendo con su entorno, y en general a las labores profesionales de su pareja. Si bien ese momento en específico no existe como registro en el documental, la directora se propuso trasladar a la película la dinámica que observó en ese primer encuentro.

Su cámara se adentra en el hogar que comparten la periodista y la actriz, el lugar más íntimo de cualquier pareja, y los graba en acciones cotidianas, donde ella ejerce como cuidadora pero nunca de relacionarse como su esposa. “Tenían una relación de amor que trascendía la pérdida de memoria. Yo los he visto amarse constantemente y reconocerse hasta el día de hoy. Y eso yo no lo había presenciado antes”, explicó Alberdi a Culto en febrero pasado, cuando el filme participó en el Festival de Berlín.

El presente del matrimonio es el eje principal de la película, pero con frecuencia hay fugas hacia al pasado, un recurso que hasta ahora la directora no había explorado con esa determinación en sus trabajos previos.

La autora de La once (2014) se nutre de las grabaciones personales de Góngora y Urrutia. Son imágenes de vacaciones, celebraciones, juegos y diferentes situaciones que representan el conmovedor vínculo que los unió desde mediados de los 90 y hasta la muerte del periodista, en mayo de este año. La inclusión de ese material –destinado a la esfera privada–, en contraste con el registro del día a día, redondea una idea que sobrecoge: el amor que cultivaron nunca se extravió, a pesar del paso del tiempo, de la pérdida de memoria y de las enormes dificultades asociadas a la enfermedad.

La película también recupera la labor del periodista en Teleanálisis, el noticiario que se difundía de manera clandestina durante la dictadura, donde él ejerció como reportero en poblaciones, protestas y lugares poco visibilizados durante la época. Un trabajo estrechamente vinculado con su coautoría en el libro Chile: La memoria prohibida (1989), cuya presentación es incorporada en el filme. El documental tampoco deja de lado sus años en TVN, donde encabezó el área cultural y dio forma a espacios como El mirador, El show de los libros, Frutos del país y Hora 25.

Ese recorrido por su profesión durante los 80, 90 y 2000 permite retratar a Góngora de manera acabada, volviéndolo un personaje cercano para cualquier espectador extranjero o poco familiarizado con su figura. Pero, sobre todo, Alberdi aprovecha esos materiales para acentuar su reflexión en torno a la memoria, la colectiva y la personal.

Ese planteamiento está estrechamente vinculado a la tenaz labor de Urrutia. Cuando llega la pandemia, la misma actriz se encarga tomar la cámara y continuar grabando durante el confinamiento. Una particularidad que lleva a que la cineasta describa a La memoria infinita como una película rodada por los tres –por ella misma y por sus dos protagonistas–, la primera de su carrera filmada de modo colectivo.

Ese período de encierro coincide con el deterioro de salud del comunicador. Instantes en que se hacen más recurrentes las crisis, pero no deja de latir el amor de la pareja. Según la directora, “el qué incluir y qué no consistió en representar tal cual era su relación (…) Qué dejar y qué no no tiene que ver con lo que pasara en el material; tiene más que ver con qué te ayudaba mejor a contar el punto de vista de esta historia, que para mí es: Augusto Góngora, hasta el final, siempre recuerda cosas”.