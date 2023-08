Se resuelve el misterio sobre la participación de Paul McCartney en las fotos de Sgt.Pepper’s de The Beatles

Uno de los mitos urbanos más recurrentes en torno a la historia de The Beatles parece llegar a su fin. Una fotografía inédita y un memorándum de prensa elaborado por el gerente de relaciones públicas de la discográfica EMI desmienten la vieja historia de que Paul McCartney no habría estado presente en la legendaria sesión de fotos del álbum Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967). Estas saldrán a subasta durante la semana, según informaron medios internacionales como The Guardian.

La leyenda surgió casi con la llegada del álbum a las estanterías. Sucedió que en la contraportada original del disco, figuraban las letras junto a una fotografía posada de los Fab Four, en que se ve a McCartney de espaldas. Por ello surgió el rumor de que él no habría estado presente en aquella histórica sesión del jueves 30 de marzo de 1967, en que se produjo la afamada portada de los músicos junto a figuras de tamaño natural de variados personajes de la cultura pop (de Marilyn Monroe, a Marlon Brando, Bob Dylan, entre otros).

La historia apócrifa detallaba que las tensiones habían escalado a tal punto al interior del grupo, que “Macca” no llegó a las sesiones en el estudio del fotógrafo Michael Cooper en Chelsea, al suroeste de Londres y por ello se le tuvo que reemplazar con alguien que posó de espaldas. Una historia que no tiene mucho sustento porque existen imágenes de la sesión en las que se ve claramente a McCartney, luciendo el mostacho que usaba por esos días al igual que los otros Beatles.

Contraportada original del álbum Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles

En la subasta organizada por la casa Wessex Auction Rooms estará disponible un dossier de prensa del sello EMI producido en 1984 con ocasión una colección de pistas inéditas de Pepper que finalmente no salió al mercado. Este incluye un memorándum redactado por Brian Southall, exgerente general de relaciones públicas de EMI, en que destaca la inclusión de una versión alternativa de la fotografía de contraportada donde se ve a McCartney de perfil. Es decir, prueba de manera irrefutable que el músico sí estuvo allí.

El memorándum incluye una guía con preguntas y respuestas para orientar al personal de EMI respecto a las dudas que pudieran surgir desde el público sobre el lanzamiento de la colección de pistas inéditas. Es decir, su valor se sustenta en que se trata de un proyecto abortado y que además entrega un nuevo antecedente a la mitología Beatle. Aunque la imagen de McCartney de perfil ya ha aparecido en algunas reediciones del álbum.

La fotografía inédita de las sesiones de Pepper en que McCartney figura de perfil

Martin Hughes, representante de la casa de subastas, explicó a The Guardian sobre el documento. “Durante mucho tiempo se rumoreaba que Paul McCartney no estaba en la sesión de fotos de la portada de Sgt. Pepper porque la parte posterior del álbum solo lo mostraba de espaldas. Esta imagen mostraba el lado de su rostro que probaría que efectivamente estuvo allí ese día. Los fanáticos de los Beatles de todo el mundo, y hay algunos de ellos, harán cola para ofertar por esto”.

La subasta se realizará vía online el viernes 18 de agosto. El paquete de prensa con la fotografía se estima que se valorizará entre £5.000 y £ 7.000, es decir, algo así como entre 5 a 7 millones de pesos chilenos.