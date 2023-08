Bebel Gilberto: “Violeta Parra fue la que presentó a mi papá y mi mamá”

“Era una forma de hablar con él”, apunta la cantante Bebel Gilberto (1966), desde el otro lado de la pantalla, al explicar cómo se asentó la idea de grabar un disco en tributo a su padre, la leyenda del bossa nova João Gilberto, fallecido en 2019. “Él estaba enfermo, estaba muy difícil hablar con él. Entonces la idea de hacer un homenaje ya estaba. Por eso cuando se fue, ya no podíamos hacer otra cosa”.

João, se llama el álbum ya disponible en las plataformas digitales, que tuvo al reputado pianista Thomas Bartlett (St.Vincent, Sufjan Stevens) como productor musical. Se trata del primer trabajo de covers en la extensa la carrera de Bebel, en que reúne 11 canciones del repertorio de su padre, un músico de larga trayectoria ampliamente considerado como uno de los ejes de la música brasileña contemporánea, junto a compañeros de ruta igualmente afamados como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Donato, entre otros.

Bebel Gilberto

Entre otras versiones, el disco incluye temas imprescindibles del catálogo de João Gilberto, como Desafinado, Ela é Carioca, Eu vim a Bahía, así como otros cortes inesperados. Es el caso de Valsa (como são lindos os yogues), una canción no muy conocida a nivel masivo que el célebre músico brasileño escribió para su hija. La decisión no fue al azar. “Este no es necesariamente un álbum comercial con las canciones más famosas. Diría que es una biografía musical, una carta de amor a papá”, explica la cantante.

Bebel asegura que, pese a ser hija de tamaño personaje, mantenía una cierta distancia con su obra. “Nunca canté su música, yo cantaba con él muy de vez en cuando, pero no tocaba su música, para mí era como un secreto. Es muy interesante que ahora que estoy cantando su música he aprendido a separarlo bien. Papá era muy exigente, entonces él fue así conmigo. Solo ahora comprendo por qué era tan severo, quería dar una lección”.

Acaso para remarcar ese vínculo filial, la portada está ilustrada con una tierna fotografía en que se ve a Bebel de pequeña junto a João. Un momento que rememora la vida familiar desperdigada entre varios puntos del orbe. “Es una fotografía que fue tomada por mamá en la época en que vivíamos en México, por eso es que yo hablo en portuñol también ajaja (ríe). Usted que es de Chile ¿sabe que Violeta Parra fue la que presentó a papá y mamá? fue en París. Mi papá conocía a Violeta, tenían un vínculo. Mis papás después se separaron, pero quedaron amigos por mucho tiempo. Después cuando yo visité Chile conocí a la Isabel, la hija. Me encanta Violeta Parra, también Mercedes Sosa, todas esas cantantes de esa generación”.

A la partida de João Gilberto se sumó la de João Donato en julio pasado. Célebre pianista que también fue un nombre clave en esa brillante generación de músicos brasileños. De hecho, en alguna ocasión Gilberto aseguró que Donato fue el que inspiró la creación del bossa nova. Bebel cuenta que recibió con pesar la noticia. “João Donato fue parte de mi vida muy profundamente, era un amigo de la familia se llevaba muy bien con los niños. Fue muy triste perder a Donato, yo esperaba grabar con él, pero no tuve la oportunidad ¿cuál es el legado de él y de mi padre? yo creo que todo, porque después de mi padre el será el más grande, por lo que perder a los dos para mí es muy triste. La influencia de Donato se puede escuchar en los arreglos de O pato, esa canción de mi padre es una especie de homenaje a él. También está incluida en el disco”.

Pese a su fuerte lazo con la historia del bossa nova, Bebel es clara al señalar que no se siente de ninguna manera una suerte de guardiana de ese sonido. De hecho, en sus propios discos, se puede escuchar su particular mezcla de música brasileña con instrumentación más cercana al pop y a la electrónica. “No, no soy una guardiana ni nada de eso, por favor. No quiero ese rótulo. Me criaron con eso de ser ‘la princesa’ del bossa nova, pero yo he creado un sonido propio. Ese sonido es Bebel, no es bossa nova, no tiene nada que ver con eso. Soy hija de mi papá y mi mamá, claro, tenemos una influencia porque nos criamos con eso, pero tengo algo que está ahí, y que si no, no tendría el poquito de éxito que ha tenido”.

Sobre una eventual gira de promoción del nuevo disco, Bebel señala: “No estoy segura, no lo he decidido aún. Tengo una gira estándar, como todo el año, y luego el año que viene estaré en Sudamérica y Brasil. Me encantaría visitar Chile, por supuesto”.

Escucha el álbum João a continuación