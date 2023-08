Un fiasco: HBO cancela The Idol tras una temporada

HBO informó que The Idol no tendrá una segunda temporada. La controvertida serie que tuvo en el protagónico al músico Abel Tesfaye, ex The Weeknd, y a Lily-Rose Depp, tuvo una primera temporada de apenas cinco episodios, aunque originalmente eran seis.

La noticia fue confirmada por la misma compañía de streaming en un comunicado dado a conocer por el portal especializado Variety. “The Idol fue uno de los programas originales más provocativos de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia”.

“Después de mucho pensar y considerar, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos a los creadores, el elenco y el equipo por su increíble trabajo”.

Dirigido por Sam Levinson, el director tras otras series como Euphoria, y el mismo Tesfaye, la serie detallaba la historia contaba la historia de Jocelyn (Depp), una cantante pop en ascenso que entabla una relación complicada y tóxica con un gurú de autoayuda y líder de una secta moderna (The Weeknd).

Originalmente la dirección estaba a cargo de Amy Seimetz, pero el año pasado se realizó un profundo proceso de revisión, que determinó su salida. Según informó en su momento Rolling Stone, estos cambios le añadieron contenido más explícito y sexual en la trama.