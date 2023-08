La historia de Teleanálisis, el legendario noticiario que revive gracias a La Memoria infinita

El foco principal de La memoria infinita es el mundo íntimo de Augusto Góngora y Paulina Urrutia. Más de 20 años de relación entre el periodista y la actriz que la directora Maite Alberdi explora mediante grabaciones del presente e imágenes del archivo personal de ambos. Mientras la realizadora teje el entrañable vínculo del matrimonio –y el Alzheimer que el comunicador padeció desde 2014–, el filme se expande más allá de las fronteras de lo doméstico, ampliando la resonancia de la cinta.

“A medida que fueron pasando los años me di cuenta de que esa relación de amor estaba bastante basada en quiénes eran y en qué hacían. La identidad también está en lo que haces y yo no podía obviar eso. Y desde ahí entra lo público”, explicó la directora a Culto en febrero, cuando presentó el largometraje en el Festival de Berlín.

Una argumentación que explica por qué el documental –recién estrenado en cines chilenos, con gran éxito– incluye el momento en que Urrutia asume como ministra de la Cultura, en marzo de 2006, y algunas de sus actuaciones durante los años 90. Y se detiene en la labor profesional de Góngora, incorporando sus entrevistas a Raúl Ruiz, Pedro Lemebel y Antonio Skármeta, y a figuras internacionales de los años 90 y 2000. Pero su trabajo en TVN no es lo único que estudia.

Alberdi viaja a los 80 para recuperar un material que le otorga gran cohesión al filme: las imágenes de Teleanálisis, el noticiario clandestino en el que el comunicador primero ejerció como editor periodístico y luego como director.

Creado en 1984 como una iniciativa impulsada por miembros del equipo de la revista Análisis, el espacio audiovisual mostró testimonios y realidades poco o nada difundidas en dictadura, dando voz a diferentes agrupaciones, sindicatos y personas cuyas experiencias estaban más bien ocultas del ojo público. Los capítulos del programa se podían ver gracias a que sus creadores repartían las cintas entre agrupaciones e incentivaban a que se hicieran copias con el fin de propagar la información.

La memoria infinita recupera la labor del noticiario –que tuvo 46 episodios hasta 1989– incluyendo algunos fragmentos en que Góngora oficia como reportero. Se le ve entrevistando a niños que hablan sobre la crisis económica del país y a pobladores que relatan sus experiencias durante la época.

En una escena posterior, un televisor de la casa del matrimonio reproduce un capítulo en que se muestra la consternación que produjo en 1985 la muerte de José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino, los profesionales asesinatos por agentes de la dictadura. Ver esas imágenes gatilla la emoción de Góngora, quien pese a su enfermedad recuerda sus nombres y las circunstancias de su muerte, y se quiebra junto a Urrutia.

“Yo no sabía que iba a incorporar el archivo de Augusto, pero al vivir con ellos, me di cuenta que ese cuerpo siempre recordó el amor, hasta el último día; que ese cuerpo siempre mantuvo sus dolores y obsesiones, que hasta el final se acordaba de la muerte de sus amigos con nombre y apellido… Él me estaba mandando a hacer el link”, explicó Alberdi recientemente a este medio. “Entonces, es una película sobre la memoria a partir de lo que se recuerda, no a partir de lo que se olvida. Y lo que queda es esa memoria histórica”.

La cinta cierra esa idea sumando las grabaciones del evento en que se presentó Chile: La memoria prohibida (1989), libro que indagó en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y del que el presentador de Hora 25 fue coautor. Un material que descubrieron cuando el filme estaba a punto de ser terminado en la sala de montaje.

“Nos hizo reeditar todo en función de eso, porque él ahí dice que lo único que importa es que podamos hacer los duelos desde nuestras emociones y desde lo que sentimos. Y ese cuerpo sintió hasta el final”.