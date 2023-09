Con los Ojos de Hoy: lanzan trailer del documental que reimagina el discurso final de Salvador Allende

Mientras está en fase de postulación a festivales, el documental Con los Ojos de Hoy lanzó su trailer oficial, avance donde resalta la voz de la actriz chilena Ingrid Isensee dando una nueva textura al último discurso del Presidente Salvador Allende, pronunciado antes del bombardeo al palacio de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.

La pieza de oratoria del líder de la Unidad Popular funciona como hilo conductor de la realización audiovisual dirigida por el periodista Víctor Gómez, filme que actualiza el último discurso de Allende por medio de diversas miradas del Chile de hoy, en el marco de los 50 años del golpe de Estado.

“En estos días en los que se pone en duda la condición de demócrata de Salvador Allende, me llenó de orgullo poder interpretar el que tal vez sea su momento más emocionante y democrático, y por otra parte fue hermoso tener la oportunidad de decir un texto tan bello, tratando de seguir la misma cadencia y ritmo que el Presidente tuvo al momento de decirlo. Agradecer la invitación a este proyecto tan bonito. Fue súper emocionante participar, fue súper emocionante decirlo y fue muy grato el momento en que grabamos la voz”, comentó la actriz Ingrid Isensee.

“Toma una decisión editorial el director, en el transcurso del documental, de regalarnos el último discurso de Salvador Allende pero no en voz de Salvador Allende, sino en una voz femenina de hoy día, y en eso hay una cosa interesante. Toma la decisión de que hay otra voz y con eso lo saca de un lugar de sacralidad y lo pone en el combate, lo pone como un ejercicio de ´bueno, hay que empezar´. Eso me pareció interesante, complejo, quizás me habría hecho brotar más lágrimas la voz de Allende, pero es un ejercicio lleno de futuro. Hay que robarle la voz a Allende, para actualizarla, para reinterpretarla, para ver que nos evoca”, señaló el sociólogo Darío Quiroga.

El documental revisa la actualidad social, cultural y política, entreverado -a modo de guión- con el discurso de Allende por medio de testimonios, entre ellos, el de un sobreviviente del Sename, una activista de la diversidad sexual, un campesino de Cabildo afectado por la falta de agua, una dirigente medioambiental de la zona de sacrificio de Quintero-Punchuncaví, una migrante haitiana, una profesora jubilada y una joven víctima de la pérdida de su ojo durante el estallido social.

Con los Ojos de Hoy, filme de 85 minutos de duración, cuenta con una banda sonora creada por los músicos Benjamín Griffits y Jaime Atenas (saxofonista del grupo Congreso). Su registro de imágenes fue realizado durante un año en cine digital (formato 6K) y rodado en locaciones de Santiago, Temuco, Arauco, Cañete, Tarapacá, San Antonio, Valparaíso, Quinteros y Petorca.

La realización estuvo a cargo de Porfiados Hechos Producciones, Apolo Film y Chilko, y es una producción que contó con fondos propios. Luego de su estreno en el Teatro Municipal de San Joaquín iniciará exhibiciones en festivales de cine nacionales y extranjeros, y posteriormente, llegará a salas de cine en diferentes ciudades del país.

Con los ojos de Hoy fue exhibido el 9 de septiembre en el Centro Cultural de San Joaquín en una función para invitados especiales, y ahora se encuentra en fase de postulación a festivales de cine tanto en Chile, como en el extranjero.

Ve aquí el trailer: