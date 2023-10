Silvana Estrada, cantautora mexicana: “Es maravilloso que ahora la música la estemos llevando las mujeres, ya no estamos en los esquemas patriarcales de antes”

Silvana Estrada ya es una personalidad distintiva de la canción latinoamericana. Gracias a una sensibilidad que va desde el folclor hasta el pop, y a canciones con un profundo espesor emocional, la mexicana es parte de una generación que ha renovado la cantautoría en nuestro idioma y que cada vez adquiere mayor popularidad.

El ejemplo, sin ir más lejos, sucede en Chile. Su primer show, marcado para este martes 17 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes, se agotó en 48 horas. Por lo mismo, se sumó otro para el día 24 en el mismo lugar (entradas a través de Ticketek). Además, será teloneada por las chilenas Cuarteto Austral.

La artista de 26 años llegará a Chile en medio de su gran connotación internacional. Fue premiada con un Latin Grammy como Mejor Nueva Artista y su álbum debut Marchita fue destacado entre los mejores de 2022. Este promisorio trabajo fue reseñado en medios tan importantes como The New York Times, Pitchfork, BBC Radio, The Guardian, NPR Music y Rolling Stone, quienes alabaron su llegada cautivadora y su sabiduría emocional.

Además, Estrada fue la primera artista “EQUAL” de Spotify México (programa global que fomenta la equidad de las mujeres en la música) y fue elegida para el programa “Up Next” de Apple México.

Del mismo modo, ha colaborado con importantes artistas, entre los que sobresalen AURORA, Andrew Bird, Natalia Lafourcade, Devendra Banhart, Jorge Drexler, Gustavo Dudamel, la LA Philharmonic y los chilenos Benjamín Walker y Mon Laferte.

Con Milagro y desastre, single estrenado hace un par de meses, la autora volvió a sorprender a su público, esta vez con una composición que reivindica las cartas de amor, incluso aquellas de ruptura, ya que como ha señalado “la relación milagro y desastre es pendular y el movimiento de la vida siempre va de un extremo a otro. Ahí está su magia y la magia del tiempo”.

Aquí, en entrevista con Culto, la mexicana explaya sus principios y su mirada en esta entrevista.

-¿Cómo serán los shows que mostrarás en Santiago y qué expectativas tienes con el público chileno?

Voy sola. Tenía muchas ganas, en esta primera vuelta en Latinoamérica, de presentarme yo sola como casi siempre hago cuando voy por primera vez a un lugar. Soy yo con mi estación de instrumentos, tengo la guitarra, el cuatro, el piano, el loop station y una escenografía muy sencilla, pero muy cuidada, como que me gusta manejar mi show también un poco como si fuera una obrita de teatro y hacer como un mundito adentro del escenario, que cuando estás tú sola pues es una caja negra enorme, entonces hay que un poco centrar la energía en una cosa así cerrada. Y lo que me gusta mucho de mis shows sola, es que se pierde un montón la diferencia entre público y “artista”, o sea me complace muchísimo y me sirve muchísimo que la gente cante, porque entonces un poco vuelvo al público como parte de mi gama de sonidos e instrumentaciones.

“Y me gusta mucho platicar, me gusta muchísimo que mis shows sean como la guitarreada que haría en mi casa, en la sala de mi casa. Y en ese sentido disfruto muchísimo esa intimidad que busco generar, la que se logra mucho más fácil cuando la gente está abierta”.

“Entonces, ya el hecho de que estos shows estén, bueno, que uno se haya agotado en 40 horas y que el otro también esté a punto de agotarse, ya me da como la tranquilidad de que sé que la gente va a ir con el corazón abierto y con ganas de estar. Entonces mi expectativa es que van a ser unos shows súper conmovedores y súper divertidos. Yo a mi show lo quiero muchísimo, estoy en un momento muy divertido, porque la gente llora, se ríe, en mis shows la gente hace muchos amigos, eso me encanta, de repente gente que no se conoce están llorando a media canción y veo que se abrazan”.

-¿Qué etapa de tu evolución artística y creativa representa tu último álbum?

Marchita siento que es un poco mi primer álbum, es un poco mi carta de presentación a nivel discográfico y con el mundo. Creo que está bueno, porque sí informa bastante bien lo que yo intento manejar como compositora y como cantante y como artista; sí muestra mi búsqueda por la temporalidad, por el minimalismo instrumental, por la poesía y bueno, creo que representa eso: una carta de presentación de alguien que está empezando. Y es que realmente yo siento que estoy empezando.

-¿Te sientes parte de una nueva generación de mujeres que ha renovado la canción de autor, grupo que quizás compartes con Mon Laferte y Natalia Lafourcade?

Siii, total. Bueno, ellas para mí son mis maestras, no sólo son mujeres más grandes y con más trayectoria, sino que aparte son mujeres amigas, de alguna manera han sido parte de mi crecimiento, han sido mis maestras y sí creo que formamos parte de una reestructuración del folclore. Yo soy muy respetuosa con el folclore, con la palabra folclore, porque conozco muchos folcloristas y claro, es la conservación de la tradición

“Yo creo que lo que hacemos esta generación de la que hablas, mujeres y compositoras, es un poco tomar los sonidos de nuestras raíces y simplemente hablar de nuestras realidades y generar espacios mucho más amplios para que la gente se identifique. Poder tomar la música de Mon, que de repente suena a cueca y de repente suena a ranchera, y que también son estos folclores mucho más abiertos, que en un mismo disco son folclores completos de Latinoamérica, de lugares diversos y poder hablar de cosas que ya mencionan o que ya le abren la puerta a no sé, el colectivo LGBTTQ+, a los grandes movimientos de nuestra época, al feminismo, la deconstrucción del amor romántico, como que sí siento que se están abriendo estas puertas dentro de los sonidos folclóricos o tradicionales, para que la canción involucre a mucha más gente joven y actual”.

-¿Qué emparenta a todas ellas y a su vez qué las hace distintas entre ustedes?

Yo creo que nos acerca la solidaridad, o sea, noto en nuestro quehacer artístico, mucha solidaridad entre nosotras, mucha generosidad de los saberes, mucha apertura a escuchar gente nueva, siento que es maravilloso que ahora la industria fuerte la estemos llevando las mujeres, de alguna manera, por lo menos en la canción, no, porque son mucho más abiertas, no, y llevamos años trabajando desde la unión y desde el apoyo. Porque, ya no estamos en esos esquemas patriarcales de estos grandes hombres disqueros, y que necesitas cumplir ciertos requerimientos para que te firmen y si no, no suenas.

“Yo nunca he sonado en la radio, jamás, y ni creo que lo logre, porque la radio también es un sistema completamente cooptado, y vivo bien con eso, porque gracias a las redes y a las colegas y los colegas, nos compartimos entre todos y hacemos una red mucho más humana, y yo creo que eso nos acerca. Obviamente nos diferencia pues que cada quien es particular y que cada quien tiene su manera artística de acercarse a la canción”.

-¿Cuáles son tus planes discográficos para lo que resta de año y para 2024?

S: Bueno, este año tengo un par de sencillos más. Este año ha sido mi año de sencillos, para liberarme de canciones sueltas que tenía por aquí y por allá y el próximo año saco disco. Estoy trabajando en un material nuevo, que bueno es un poco un proyecto que he estado haciendo sobre la soledad, sobre la esperanza, sobre ese momento tan extraño que fue la pandemia y bueno, cómo se vivieron los duelos, el amor, dentro de ese aislamiento y con mucho afán de rescatar pues eso, la esperanza, la alegría, la ligereza, que claro, la pandemia ya quedó atrás, no, pero sí que quise conservar la búsqueda de esos sentimientos que fueron muy bonitos. Tuve mucho tiempo de explorarlos y también muy confrontadores, entonces, ese es mi nuevo material que estoy trabajando ahora y estoy emocionada de compartirlo.