Interpol vuelve a Chile para conmemorar “Turn On The Bright Lights” y “Antics”

Con más de 25 años de carrera sus canciones siguen como siempre, golpeando fuerte e Interpol sigue como estandarte del movimiento revival post punk de los años 2000 hasta hoy. Sus numerosas obras maestras hacen de la banda un indispensable con una legión de seguidores en todo el mundo. La banda de Nueva York se presentará el próximo 31 de mayo en el Teatro Caupolicán.

Hoy, el venerado grupo de rock neoyorquino anuncia su nueva gira que traerá a los fanáticos no sólo su presencia magnética, también la celebración de parte de su catálogo esencial: Turn On The Bright Lights y Antics en 2004 que interpretarán el próximo 31 de mayo en Teatro Caupolicán.

De estas placas se desprenden aclamados himnos. “Turn on the Bright Lights’' en 2002 fue el espectacular debut de Interpol y lo situó en las grandes ligas del rock. De este álbum figuran “PDA”, “Obstacle 1″, “Untitled”, “Stella Was a Diver And She Was Always Down”, “Leif Erikson”.

Dos años después, considerada como una de las mejores entregas de los neoyorquinos, “Antics” marcaría la ruta de la banda de fama y éxito mundial. De este disco se desprenden grandes sencillos como “Slow Hands”, “C’mere”, “Take you on a cruise”, “Narc” o “Evil”.

Con su show en vivo descrito como una “experiencia trascendente”, también presentarán la música de su séptimo álbum de estudio, The Other Side of Make-Believe que marca una nueva frontera para Interpol, explorando las siniestras corrientes subterráneas de la vida moderna, mientras que sus nuevas canciones también tienen una sensación idílica, llena de aspiraciones y nuevos descubrimientos.

Interpol comenzó en Nueva York en 1997, cuando el guitarrista Daniel Kessler reclutó al bajista Carlos Dengler y al cantante y guitarrista Paul Banks para formar una banda. En 2002, con Sam Fogarino a la batería, la banda firmó con Matador Records y lanzó un álbum que llegó a la décima posición en la lista de NME de los mejores lanzamientos de 2002 y Pitchfork lo nombró el álbum número uno del año. Durante la siguiente década y media, Interpol obtendría una gran aclamación comercial y de la crítica, con cinco récords posteriores en las listas altas del Billboard 200; obteniendo excelentes críticas en todo el mapa, desde Rolling Stone hasta TIME; actuando en programas de televisión nocturnos, incluido The Late Show con David Letterman y Conan, y tocando en festivales importantes como Coachella, Lollapalooza y Glastonbury.

La venta general de entradas comienza el próximo 2 de noviembre, a las 12:00 pm en Puntoticket.