Escucha “Now and Then” de los Beatles versión 1964 según la Inteligencia Artificial

La semana pasada, The Beatles revolucionó al mundo con su última canción, Now and Then, una vieja composición de John Lennon cuyo demo grabó solo al piano en su departamento en Nueva York. La grabación fue entregada por su esposa, Yoko Ono, al resto de los Beatles -Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr- en 1995 en el marco del proyecto Anthology. En la oportunidad no se puedo terminar la canción debido al ruido.

Sin embargo, la tecnología de la Inteligencia Artificial ayudó a que la voz de Lennon finalmente se recuperara y se pudiera trabajar la canción incluyendo los aportes que alcanzó a hacer George Harrison, antes de su muerte en 2001.

Pero la IA va mucho más allá. En YouTube se acaba de estrenar una versión del tema en clave de los Beatles de 1964, el año en que estalló con todo su fama tras su visita a Estados Unidos. Recuerda un poco a Things we said today, del álbum A hard day’s night.