Now and then: escucha acá la última canción de The Beatles

Desde mediados de los noventa, Now and then era una suerte de leyenda urbana sobre The Beatles. Una canción descartada del proyecto Anthology que se asumió que tal vez nunca se lanzaría. Pero desde este 2 de noviembre, la que fue presentada como la canción final de los Fab Four, ya está disponible.

Now and then es una canción escrita y compuesta por John Lennon a fines de los setenta, durante el período en que permaneció retirado de la industria musical, pero aún así seguía escribiendo en casa. La registró en un cassette junto a otras que escribió sentado al piano en su departamento en el edificio Dakota en Nueva York.

The Beatles en las fotos de Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)

Parte de esa música fue trabajada por McCartney, Harrison y Starr para el proyecto The Beatles Anthology. Tal como explican en el cortometraje que anticipó el lanzamiento, fue una labor que requirió de mucho esfuerzo, porque la calidad de la grabación era muy mala y se trataba de canciones incompletas. Lo lograron con Free as a bird y Real Love, pero con Now and then, el mal sonido fue insalvable en esa época.

Por ello, a Harrison no le gustó la canción y quedó archivada. Pero la tecnología desarrollada por IA para el proyecto Get Back, les dió a McCartney y Ringo la posibilidad de limpiar la voz de John y por fin, acabar ese trabajo en sesiones realizadas en 2022.

Now and then incluye las pistas de guitarra eléctrica y acústica grabadas en 1995 por George. Además una pista de batería tocada por Ringo; bajo eléctrico, guitarra y piano de Paul. Además añadió un solo de guitarra slide inspirado en George. “Es un tributo a George”, explicó Sir McCartney en el cortometraje liberado el 1 de noviembre, que documenta el proceso de trabajo.

Acaso para darle mayor cercanía a una canción real de los Fab Four, se añadió un arreglo de cuerdas, escrito por Paul junto a Ben Foster y Giles Martin, tal como lo hacía su padre en los sesenta (por ejemplo, en Yesterday o Strawberry Fields Forever). Además, se añadieron de voz tomadas de las grabaciones originales de Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby y Because. Los Beatles suenan por última vez, gracias a la tecnología.