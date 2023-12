Cher se enoja y critica duramente al Salón de la Fama del Rock And Roll: “Pueden irse a la...”

Un ausencia notable del Salón de la Fama del Rock And Roll -que a estas alturas no solo considera al rock- es la californiana Cher. Ella lo sabe y en una reciente entrevista se lanzó con todo en contra de la institución, que jamás la ha reconocido pese a ser una estrella del pop.

Así no manifestó en conversación con The Kelly Clarkson Show. Ahí repasó su trayectoria, donde tiene logros como haber alcanzado el #1 de las listas en siete décadas consecutivas, logro que comparte con The Rolling Stones.

“Se necesitó cuatro de ellos para ser una como yo. Y yo no estoy en el Salón de la Fama del Rock and Roll”, dijo con evidente molestia. Sin embargo, comentó que tiene una decisión tomada si llega a ser contactada. “¿Sabes qué? No estaría ahí ahora aunque me dieran un millón de dólares. Pueden irse a la... ya sabes donde”.

“Cambié la música para siempre con Believe”, remató.