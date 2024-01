De Dua Lipa a Los Tres y The Smile: los discos más esperados de 2024

Dua Lipa

El tercer disco de la británica-albanesa, tiene la vara del éxito de Future Nostalgia. Aunque participó en la banda sonora de la película Barbie (con Dance the night), en rigor el primer adelanto es Houdini, un tema lanzado en noviembre pasado. Según ha comentado la cantante en entrevistas a medios internacionales, se trata de un álbum “más personal”, inspirado en “psicodelia de la década de 1970″, pero con fibra pop.

Billie Eilish

El sucesor de Happier than ever, el álbum que la trajo a Chile esta temporada en el marco del festival Lollpalooza, aún no tiene fecha de estreno. Sin embargo, en su vista de diciembre al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la cantante dijo que el álbum “casi ha terminado”, aunque sobre la misma, apuntó que “no significa que esté a punto de salir”. Lo último de la artista fue el sencillo What was I made for, también de la banda sonora de Barbie.

The Smile

El aclamado proyecto paralelo de Thom Yorke y Johnny Greenwood, de Radiohead, lanzará su segundo álbum Wall Of Eyes, sucesor del buen A Light for Attracting Attention (2022), el próximo 26 de enero. Se trata de un disco grabado en los legendarios estudios Abbey Road, que se ha ido presentando a cuentagotas en los shows de directo del grupo. Hasta ahora se han lanzado los sencillos Bending Hectic y el que da nombre al disco, con un videoclip dirigido por Paul Thomas Anderson.

Green Day

El trío punk rock liderado por Billie Joe Armstrong, lanzará su nuevo álbum, Savior, este 19 de enero. se trata de un regreso discográfico luego de tres años, el que ya cuenta con un sencillo de adelanto, The American dream is killing me, una canción energética y de estribillo pegadizo, muy en la línea del grupo. La banda ya tiene en agenda giras internacionales, por lo pronto, el tramo de norteamérica junto a The Smashing Pumpkins.

Michael Stipe

El ex cantante de R.E.M lleva años trabajando en su debut en solitario, pero se ha ido retrasando; la pandemia (en la que se contagió el COVID-19), emergencias familiares y un confesado bloqueo creativo. Pero en una reciente entrevista de diciembre con el New York Times, Stipe disipó algunas dudas. “Ahora tengo una fecha límite. Podría seguir trabajando en este disco durante una década y dejar que mis inseguridades se apoderaran de mí. Podemos decir…que terminé las canciones”. No ha perdido totalmente el tiempo; ha lanzado algunos sencillos solistas y ha colaborado con gente como Fischerspooner.

Rihanna

La estrella barbadense regresó a lo grande en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023. Su último álum fue Anti (2016) y desde entonces ha dedicado su tiempo entre el matrimonio, la maternidad y atender algunos asuntos de negocios. Hasta ahora, se sabe que ya tiene un acuerdo con Live Nation para publicar nueva música en 2024 con su correspondiente gira mundial entre este año y el que viene. Una ocasión para volver a los escenarios de una manera más constante tras una larga pausa.

Los Tres

El grupo penquista oficializó la reunión de su formación original, a mediados de octubre, para ofrecer una serie de shows de regreso, entre Santiago y regiones. Sin embargo, hasta ahora no hay pistas de nuevo material, pero en las ruedas de prensa y entrevistas han señalado que hay chances de publicar, aunque todavía no se sabe cuando, ni como. “Hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía, muchas mezclas y muchos experimentos también. Lo que viene ahora para adelante con Los Tres, con las canciones nuevas, va a ser una crecida muy grande en cuanto a composición y arreglos. Creo que podemos hacer una música que vaya madurando también nuestro estilo”, señaló Álvaro Henríquez a este medio.