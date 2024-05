¿Qué une a Shakira, Nicanor Parra y Hemingway? Los tesoros que se llevaron sus maletas perdidas

De todos los tamaños, colores y formas, las maletas son un objeto indispensable cuando se trata de viajes. Ahora bien, cuando se pierden, pueden transformarse en un real dolor de cabeza.

Al igual que a las personas comunes y corrientes, los artistas también han experimentado estos mundanos eventos, con mayor o menor impacto en sus carreras. A continuación, Culto recuerda historias de artistas —de diferentes disciplinas y épocas— cuyas maletas dieron que hablar.

El misterio de la maleta verde

Corría 1922, periodo entreguerras. Ernest Hemingway trabajaba como reportero para periódicos estadounidenses mientras vivía en París con su primera esposa, Hadley Richarsond. Sus experiencias en el frente como miembro de la Cruz Roja y sus diversas aventuras inspiraron una serie de cuentos y lo que sería su primera novela. Sin embargo, estos nunca fueron conocidos por el público. ¿La razón? Una maleta perdida.

Mientras el joven escritor de El viejo y el mar trabajaba en Suiza, conoció a Lincoln Steffens, destacado periodista y editor estadounidense. Naturalmente, un novato Hemingway deseaba mostrarle su trabajo, así que le pidió a su esposa que viajara desde Francia hasta Suiza con sus manuscritos.

Ernest Hemingway

No obstante, cuando ella se presentó en la estación, tras alejarse un momento del equipaje, la valiosa maleta desapareció. El famoso maletín —que se dice que era verde— se convirtió rápidamente en un misterio. Según consigna el medio La Razón, el futuro ganador del Nobel de Literatura viajó de inmediato a París e incluso publicó un anuncio ofreciendo dinero a quien lo encontrara. Nunca se dio con el paradero de la maleta.

Al menos, la trágica anécdota inspiró parte de París es una fiesta (1964), libro que contiene las memorias del escritor. “Yo nunca había visto que nadie sufriera por nada que no fuera una muerte o un dolor físico insoportable, excepto a Hadley cuando me dijo que le habían robado los manuscritos”.

Hoy esta historia inspira textos e, incluso, una novela corta de ciencia ficción llamada El engaño de Hemingway (1990), por Joe Haldeman. Asimismo, en México, un concurso literario se nombra La maleta de Hemingway, inspirado en el mito de la valija perdida.

¿Dónde están los ladrones?

Si no hubiera sido por una maleta, uno de los álbumes más famosos de Shakira no existiría. La artista colombiana, tras el éxito de Pies descalzos, se preparaba para impactar en la industria con un nuevo disco. Sin embargo, mientras esperaba un vuelo en un aeropuerto de Bogotá, sufrió el robo de sus maletas.

“Estaba en el aeropuerto (Bogotá) y me robaron las maletas. Y en una de esas maletas estaban mis canciones… Y no tenía copia, no me acordaba de nada. Fue traumático, estaba a punto de empezar este nuevo álbum”, relató en una entrevista en el programa Hora Prima, de MTV Latinoamérica.

Shakira

Al igual que Hemingway, Shakira entró en desesperación y ofreció recompensa a cambio de recuperar su equipaje. “Los ladrones nunca aparecieron, ni las canciones tampoco. Te vas a reír, pero en todos los noticieros de mi país pidiendo que me devolvieran la maletita, porque tenía unos documentos muy importantes. Ahora se van a enterar de que se trataba de mis canciones. Nunca nadie se reportó, ofrecí recompensas… ¡Todo! Era capaz de vender mi carro por mis canciones”, relató la artista.

Si bien la maleta con las desconocidas canciones nunca aparecieron, de la pérdida nacieron éxitos como Ciega, sordomuda y Moscas en la casa y, por supuesto, el nombre del disco que preguntaba al mundo ¿Dónde están los ladrones?

La maleta de Nicanor

Fue después del terremoto del 27 de febrero de 2010, que Cristóbal Ugarte, nieto de Nicanor Parra, encontró una maleta llena de fotos de su abuelo. El tesoro descansaba en el entretecho de la casa del poeta, ubicada en La Reina, según detalla Fundación Futuro.

Con la aprobación de Nicanor Parra, se organizó una exposición que recorría la vida del antipoeta con estos registros inéditos. “Después del terremoto de 2010, Cristóbal Ugarte Parra, el Tololo, se propuso a ordenar la biblioteca de su abuelo en la casa de La Reina (…) en medio de ese caos, el Tololo descubrió esta maleta negra, y en su interior, cientos de fotografías de Nicanor Parra”, decía la bienvenida a la muestra Parra 100, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que celebraba el centenario del nacimiento del escritor.

Es más, La maleta de Nicanor es el nombre del registro documental que realizó TVN por los 100 años del oriundo de San Fabián, y que ahonda en su vida y obra.

Algunas de las fotos encontrada en la maleta de Nicanor Parra.

Perdida por casi 70 años

Si de fotos se trata, es imposible no recordar el caso de la maleta mexicana. Esta valija contenía fotos inéditas de los fotógrafos Robert Capa, Gerda Taro y Chim (David Seymour), quienes inmortalizaron numerosos conflictos bélicos, principalmente la guerra civil española.

En 1939, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron unos negativos del estudio de Robert Capa en París. Es importante precisar que Robert Capa era un personaje creado por el húngaro Endre Friedmann y la fotógrafa alemana judía Gerda Taro, seudónimo que ambos utilizaban para vender sus fotografías con mayor facilidad. Finalmente, era Friedmann quien interpretaba a Capa, llevándose él principalmente el crédito de las fotografías por décadas.

Gerda Taro y Endre Friedmann estaban detrás de Robert Capa.

Los negativos aparecieron 68 años después. En 2007, llegaron al International Center of Photography tres cajas de cartón con los rollos, después de la incesante búsqueda por parte de Cornell Capa, hermano de Robert Capa.

Lo que se sabe, es que al parecer el fotógrafo húngaro huyó de su estudio por el avance del nazismo en Francia en 1939, dejando los registros abandonados. Se supone que su técnico de laboratorio, Imre “Csiki” Weiss, le habría entregado la maleta a un amigo – un chileno, según el International Center of Photography – con identidad desconocida, para que guardara el material en una embajada latinoamericana. Después, sin embargo, el rastro se perdió por completo.

Foto de Gerda Taro conservada en la maleta. Muestra a una multitud a las puertas de una morgue tras un ataque aéreo en Valencia, España (1937).

Con certeza, se confirma que la maleta con los negativos estuvo en manos del general mexicano Francisco Aguilar González en Ciudad de México. ¿Cómo la maleta cruzó el Atlántico? Nadie lo sabe. Años después, en 1995, el director de cine mexicano Benjamín Tarver halló la valija en las pertenencias del general.

Un tanto esquivo, finalmente el Tarver entregó la maleta al International Center of Photography en 2007, gracias a las gestiones de la directora de cine Trisha Ziff, quien después hizo un documental al respecto, llamado La maleta mexicana.

Las fotografías constituyen un importante registro de la guerra civil española y refuerzan la relevancia del trabajo de Gerda Taro, ya que se encontraron imágenes firmadas solo con su apellido y no bajo el seudónimo.

Un dato curioso de esta valija ‘mexicana’, es que dentro había una foto del mismísimo Ernest Hemingway acompañado por dos soldados, capturada por Capa mientras se encontraban en España. Otra vez Hemingway y las maletas.

Foto de Chim y de Robert Capa en la maleta mexicana. A la derecha, se ve al escritor con dos soldados en España (1937).